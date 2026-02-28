به گزارش ایلنا، تیم تحت فرمان گواردیولا دوران درخشانی را پشت سر می‌گذارد و منچستری‌ها از تعطیلات لیگ قهرمانان نهایت بهره را بردند تا هم فاصله با آرسنال را در صدر لیگ برتر کمتر کنند و هم با صعود در جام حذفی، راهی دیدار نهایی جام اتحادیه شوند. سیتیزن‌ها با کسب ۵ برد پیاپی در تمامی جام‌ها، روی نوار موفقیت گام برمی‌دارند و پس از لغزش غیرمنتظره برابر بودو گلیمت، هیچ شکستی در کارنامه آن‌ها ثبت نشده است.

در میان دو راهی قرعه‌کشی بین بودو گلیمت نروژ و رئال مادرید، در نهایت قرعه به نام کهکشانی‌ها افتاد تا حریف تیم پپ شوند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند اولین تجربه اروپایی سمنیو و گهی با پیراهن سیتی در لیگ قهرمانان باشد. گواردیولا در آستانه بازی‌های سرنوشت‌ساز انتهای فصل، شاهد بازگشت مهره‌های آسیب‌دیده خود است که در صدر آن‌ها ارلینگ هالند قرار دارد؛ فوق‌ستاره‌ای که علاوه بر بازیافتن غریزه گلزنی، در کارهای دفاعی و ارسال پاس گل (مانند جدال اخیر با نیوکاسل) نیز به بلوغ رسیده است.

سیتی در میان تمامی باشگاه‌های بریتانیایی، رکورددار بیشترین تقابل با رئال مادرید است؛ ۱۵ نبرد تاریخی که در آن کفه ترازو با ۶ برد برای رئال در برابر ۵ پیروزی سیتی و ۴ تساوی، به شکلی جزئی به سود اسپانیایی‌ها سنگینی می‌کند. در ۶ باری که این دو تیم در مراحل حذفی رودرروی هم قرار گرفته‌اند، مادریدی‌ها ۴ بار پیروز صعود بوده‌اند و سهم سیتیزن‌ها تنها ۲ صعود در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ بوده است.

این پیکار که به پای ثابت فصول اخیر لیگ قهرمانان تبدیل شده، برای پنجمین سال متوالی در دور حذفی تکرار می‌شود. اگرچه مادریدی‌ها با ۳ صعود از ۴ تقابل اخیر دست بالاتر را دارند، اما نباید فراموش کرد که سیتی در همین فرمت جدید لیگ، موفق شد برنابئو را با نتیجه ۲ بر ۱ تسخیر کند.

در فصل گذشته، یاران آنچلوتی در مرحله پلی‌آف با پیروزی ۳-۲ در استادیوم اتحاد و برتری ۳-۱ در خانه (با درخشش و هت‌تریک امباپه)، راه صعود سیتی را سد کردند. همچنین در فصل ۲۴-۲۰۲۳، رئال در ماراتنی نفس‌گیر و در ضربات پنالتی (پس از تساوی ۳-۳ در اسپانیا و ۱-۱ در انگلیس)، سیتی را از دور رقابت‌ها کنار زد و در نهایت جام قهرمانی ۲۰۲۴ را بالای سر برد. البته خاطره شیرین سیتیزن‌ها به فصل ۲۳-۲۰۲۲ بازمی‌گردد که با پیروزی مقتدرانه ۴ بر ۰ در نیمه‌نهایی، راهی فینال شدند و با گل رودری مقابل اینتر، برای نخستین بار قهرمان اروپا گشتند.

این زنجیره رقابت‌های پیاپی از فصل ۲۲-۲۰۲۱ کلید خورد؛ شبی که گل‌های دقایق پایانی رودریگو بازی را به وقت‌های اضافه کشاند تا بنزما کار را تمام کند و یکی از تلخ‌ترین شب‌های تاریخ را برای رقبای رئال در برنابئو رقم بزند. حالا در شرایطی که رئال مادرید ستون‌های اصلی خود یعنی امباپه، بلینگام و میلیتائو را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد، باید منتظر ماند و دید این غیبت‌های تعیین‌کننده چه سرنوشتی را در نبرد جدید رقم خواهد زد.

