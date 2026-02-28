به گزارش ایلنا، نماینده لیگ برتر انگلستان در دور نخست مسابقات، علی‌رغم خروج انزو مارسکا از کادر فنی، توانست جایگاه خود را در جمع هشت قدرت برتر تثبیت کند؛ حالا این فرصت در اختیار لیام روزنیور قرار گرفته تا اولین حضور خود در اتمسفر دیدارهای حذفی قاره سبز را لمس کند.

باشگاه چلسی که دو نشان قهرمانی لیگ قهرمانان را در ویترین افتخاراتش دارد، در فصول اخیر نیز در زمینه شکار جام‌های معتبر بسیار موفق ظاهر شده است؛ آن‌ها پس از فتح لیگ کنفرانس، در تابستان گذشته موفق شدند در فینال جام جهانی باشگاه‌ها از سد همین پاری‌سن‌ژرمن عبور کنند.

در جبهه مقابل، شاگردان لوئیس انریکه که فصل پیش بر سکوی نخست لیگ قهرمانان اروپا ایستادند، در پی تکرار آن روزهای رویایی و چشیدن دوباره طعم موفقیت هستند. پاریسی‌ها به قصد جبران شکست در فینال جام جهانی باشگاه‌ها پا به میدان می‌گذارند و به نظر می‌رسد انریکه بیش از هر فرد دیگری مشتاق این رویارویی است. او در اظهارنظرهای اخیر خود پیرامون رقیب ایده‌آلش تصریح کرده بود: «دوست دارم به چلسی بخوریم.»

آبی‌های لندن نیز برای بازسازی خاطره فینال جام جهانی باشگاه‌ها آمادگی کامل دارند؛ دیداری که در خاک آمریکا با برتری مقتدرانه ۳ بر ۰ چلسی خاتمه یافت و حالا نماینده فرانسه را به فکر انتقام انداخته است. برنده این نبرد حساس در مرحله بعدی باید مقابل پیروز جدال لیورپول و گالاتاسرای قرار بگیرد.

انتهای پیام/