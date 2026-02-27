پیروزی ارزشمند امیر عبدی برابر نایب‌قهرمان جهان

امیر عبدی، نماینده وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران، در رقابت‌های بین‌المللی رنکینگ اتحادیه جهانی در آلبانی با شکست نایب‌قهرمان جهان از مجارستان، گام بلندی در این تورنمنت برداشت.

به گزارش ایلنا،  در ادامه رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی که به میزبانی آلبانی برگزار می‌شود، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم به میدان رفت و نمایش قابل توجهی از خود ارائه داد. این فرنگی‌کار ایرانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف زولتان لوای، دارنده مدال نقره جهان از مجارستان رفت.

عبدی در دیداری نزدیک و حساس موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ حریف عنوان‌دار خود را شکست دهد و راهی مرحله بعدی مسابقات شود. این پیروزی در شرایطی به دست آمد که لوای از چهره‌های مطرح کشتی فرنگی جهان در این وزن به شمار می‌رود.

رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی آلبانی از جمله تورنمنت‌های مهم تقویم کشتی محسوب می‌شود و نتایج آن تأثیر مستقیمی در ارتقای جایگاه کشتی‌گیران در رنکینگ جهانی دارد.

