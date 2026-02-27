به گزارش ایلنا، در جریان رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی که به میزبانی آلبانی در حال برگزاری است، علیرضا عبدولی در وزن ۷۷ کیلوگرم عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت. این فرنگی‌کار ایرانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف الکساندرین گوتو، قهرمان زیر ۲۳ سال جهان از کشور مولداوی رفت.

عبدولی در دیداری نزدیک و حساس موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ حریف سرسخت خود را شکست دهد و راهی مرحله بعدی مسابقات شود. این پیروزی ارزشمند در شرایطی به دست آمد که گوتو یکی از چهره‌های شاخص وزن ۷۷ کیلوگرم به شمار می‌رود.

رقابت‌های بین‌المللی رنکینگ اتحادیه جهانی آلبانی از جمله تورنمنت‌های مهم تقویم کشتی جهان محسوب می‌شود و نتایج آن نقش مؤثری در جایگاه کشتی‌گیران در رنکینگ جهانی دارد.

