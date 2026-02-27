قرعه کشی یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۶-۲۰۲۵
در این مراسم، مسیر تیمها تا فینال مشخص خواهد شد.
به گزارش ایلنا، آیین قرعهکشی دور نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، امروز جمعه ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ در مقر یوفا واقع در شهر نیون سوئیس اجرایی میگردد. این رویداد از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران کلید میخورد و طی آن، نه تنها رقبای مرحله یکهشتم نهایی، بلکه کل مسیر صعود تا نیمهنهایی تعیین میشود تا دورنمای دقیقی از جدول مسابقات و نبردهای احتمالی پدیدار شود.
با خاتمه یافتن مرحله لیگ، هشت رده نخست جدول به طور مستقیم جواز حضور در یکهشتم نهایی را کسب کرده و در سبد اول قرعهکشی قرار گرفتند؛ این فهرست شامل آرسنال، بایرن مونیخ، لیورپول، تاتنهام، بارسلونا، چلسی، اسپورتینگ و منچسترسیتی است. در سمت مقابل، هشت باشگاه دیگر که از فیلتر پلیآف عبور کردهاند در سید دوم جای میگیرند: اتلتیکو مادرید، بایرلورکوزن، بودوگلیمت، گالاتاسارای، آتالانتا، نیوکاسل، پاریسنژرمن و رئال مادرید.
ضوابط و الگوی اجرایی مراسم
در ساختار نوین لیگ قهرمانان، شیوه قرعهکشی بخش حذفی با هدف سادگی و وضوح بیشتر بازطراحی شده است. در این مدل، محدودیت تقابل تیمهای هموطن ملغی شده و باشگاههای یک کشور از همین ابتدا میتوانند روبروی هم قرار بگیرند؛ همچنین هیچ مانعی برای رویارویی مجدد تیمهایی که در دور گروهی همگروه بودهاند وجود ندارد.
در گام نخست، هشت تیم صدرنشین که در سید یک (رتبههای ۱ تا ۸) هستند، بر پایه رتبه نهایی خود در جدول به چهار زوج طبقهبندی میشوند:
- زوج اول: آرسنال و بایرن مونیخ (اول و دوم جدول)
- زوج دوم: لیورپول و تاتنهام (سوم و چهارم جدول)
- زوج سوم: بارسلونا و چلسی (پنجم و ششم جدول)
- زوج چهارم: اسپورتینگ و منچسترسیتی (هفتم و هشتم جدول)
عملیات قرعهکشی از زوج چهارم استارت میخورد. ابتدا وضعیت یکی از دو تیم اسپورتینگ یا منچسترسیتی معلوم میشود تا یک تیم در نیمه چپ و دیگری در نیمه راست جدول حذفی قرار گیرد؛ به این ترتیب ابتدا جایگاه هشت قدرت برتر مشخص خواهد شد.
در مرحله بعد، هشت تیمی که از پلیآف بالا آمدهاند، طبق دستهبندیهای مشخص و با قید قرعه در میان این زوجها تقسیم میشوند. مطابق با آییننامه، تیمهای برتر مرحله لیگ این امتیاز را دارند که در بازی برگشت میزبان رقبای خود باشند.
|هشت تیم اول (صعود مستقیم)
|هشت تیم دوم (صعود از طریق پلیآف)
|آرسنال
|بایرلورکوزن یا آتالانتا
|بایرن مونیخ
|بایرلورکوزن یا آتالانتا
|لیورپول
|اتلتیکو مادرید یا گالاتاسارای
|تاتنهام
|اتلتیکو مادرید یا گالاتاسارای
|بارسلونا
|نیوکاسل یا پاری سن ژرمن
|چلسی
|نیوکاسل یا پاری سن ژرمن
|اسپورتینگ لیسبون
|بودوگلیمت یا رئال مادرید
|منچسترسیتی
|بودوگلیمت یا رئال مادرید
این متد برای تمامی چهار جفت تکرار میگردد تا چیدمان نهایی جدول از یکهشتم تا نیمهنهایی کامل شود. جهت اطمینان از عدالت و تصادفی بودن فرآیند، یوفا از نرمافزار ویژهای بهره میگیرد. این مکانیزم باعث میشود تیمهای پیشرو، به پاداش عملکرد خوب در مرحله قبل، تا دورهای پایانی با یکدیگر برخورد نکنند، هرچند که احتمال وقوع نبردهای مهیج همچنان بسیار بالا است.
تاریخ برگزاری بازیهای مراحل حذفی
|مرحله
|تاریخ بازی رفت
|تاریخ بازی برگشت
|یکهشتم نهایی
|19 و 20 اسفند
|26 و 27 اسفند
|یکچهارم نهایی
|18 و 19 فروردین
|25 و 26 فروردین
|نیمهنهایی
|8 و 9 اردیبهشت
|15 و 16 اردیبهشت
بازی فینال در استادیوم پوشکاش آرنای شهر بوداپست مجارستان در تاریخ 30 می 2026 (9 خرداد 1405) برگزار خواهد شد.