رنکینگ مدعیان قهرمانی در لیگ قهرمانان ۲۶-۲۰۲۵

به گزارش ایلنا، بعد از سپری شدن دور گروهی فرسایشی و دشوار، رقابت‌های بخش حذفی لیگ قهرمانان اروپا سرانجام در ماه جاری آغاز گشت و طبق پیش‌بینی‌ها، همان جذابیت و شور و حالی را به نمایش گذاشت که مایه اعتبار این مسابقات است.

بی‌گمان، چهره‌های اصلی و بی‌رقیب دور پلی‌آف، فوتبالیست‌های تیم بودوگلیمت بودند؛ این تیم نروژی موفق شد اینتر، فینالیست دوره قبل را از جدول رقابت‌ها کنار بزند. در سوی دیگر، گالاتاسارای نیز نماینده دیگری از ایتالیا یعنی یوونتوس را با شکست مواجه کرد؛ صعودی که البته بسیار دشوار به دست آمد، زیرا آن‌ها در شهر تورین و در تقابل با یوونتوس ۱۰ نفره، تا مرز شکستی سنگین پیش رفتند. با این وجود، وضعیت برای تیم‌های سری آ کاملاً ناامیدکننده نبود و آتالانتا موفق شد با یک کامبک تماشایی، دورتموند را از پیش رو بردارد.

در سایر رقابت‌ها، وینیسیوس جونیور، فوق‌ستاره رئال مادرید، در پی یک برخورد زننده نژادپرستانه، ژوزه مورینیو و تیم بنفیکا را با جدیتی تمام مجازات کرد. هم‌شهری آن‌ها یعنی اتلتیکو مادرید هم بعد از پیکاری نفس‌گیر برابر کلوب بروخه، جایگاه خود را در مرحله یک‌هشتم نهایی تثبیت نمود. در جبهه‌ای دیگر، موناکو دردسرهای زیادی برای پاری‌سن‌ژرمن، مدافع عنوان قهرمانی ایجاد کرد، اما نیوکاسل در مصاف با قره‌باغ کار آسانی پیش رو داشت و بایرلورکوزن نیز در جدال با المپیاکوس با چالش پیچیده‌ای روبرو نشد.

اکنون که لیست ۱۶ تیم پایانی و دو حریف احتمالی هر تیم در دور بعد تعیین شده است، کدام مجموعه از بیشترین شانس برای بالاسر بردن جام در فینال ۳۰ می در بوداپست برخوردار است؟ وب‌سایت گل پیش از انجام مراسم قرعه‌کشی روز جمعه، بخت‌های اصلی قهرمانی را به صورت زیر طبقه‌بندی کرده است:

رنکینگ مدعیان کسب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا:

آرسنال

بایرن مونیخ

منچسترسیتی

لیورپول

پاری‌سن‌ژرمن

بارسلونا

رئال مادرید

چلسی

اتلتیکو مادرید

اسپورتینگ لیسبون

نیوکاسل

آتالانتا

بودوگلیمت

تاتنهام

گالاتاسارای

بایرلورکوزن

