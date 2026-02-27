نبرد سرنوشت: سپاهان برای صدر میجنگد، پیکان برای بقا
هفته بیستوسوم لیگ برتر جمعه شب در تهران شاهد تقابلی تعیینکننده خواهد بود؛ جایی که پیکانِ تحت فشار میزبان سپاهانِ مدعی است. مسابقهای که نتیجه آن میتواند هم معادلات صدر جدول را تغییر دهد و هم وضعیت پایین جدول را تحتتأثیر قرار بدهد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای هفته بیستوسوم لیگ برتر فوتبال ایران، پیکان تهران در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف سپاهان اصفهان میرود؛ دیداری که همزمان با دیگر بازیهای حساس هفته برگزار میشود و از منظر جدول، اهمیت دوچندانی دارد.
پیکان در هفتههای اخیر نتوانسته ثبات لازم را در نتایج خود حفظ کند. تنها یک پیروزی در شش مسابقه گذشته، آن هم مقابل استقلال، باعث شده خودروسازان بار دیگر درگیر دغدغههای پایین جدول شوند. شاگردان سعید دقیقی در سه بازی اخیر دو شکست و یک تساوی ثبت کردهاند و حالا برای جلوگیری از سقوط احتمالی به رتبههای پایینتر، به امتیاز این مسابقه نیاز دارند. بازی خانگی مقابل یکی از مدعیان قهرمانی میتواند بهترین فرصت برای تغییر مسیر باشد؛ همان سناریویی که پیشتر برابر استقلال رقم خورد.
در سوی دیگر میدان، سپاهان با دو برد متوالی به کورس قهرمانی بازگشته و حالا مترصد کوچکترین لغزش رقباست. شاگردان محرم نویدکیا میدانند که برای حفظ فشار بر صدر جدول، چارهای جز عبور از سد پیکان ندارند. طلاییپوشان در صورت پیروزی میتوانند جایگاه خود را در جمع مدعیان تثبیت کرده و حتی به صدر نزدیکتر شوند؛ اما لغزش در تهران ممکن است به قیمت از دست دادن یک پله در جدول تمام شود.
نگاهی به تقابلهای اخیر دو تیم نشان میدهد که این مسابقه معمولاً فراتر از یک بازی معمولی بوده است. پنج دیدار گذشته آنها بدون تساوی به پایان رسیده و اغلب پرگل و پرهیجان بوده است؛ از برد ۵ گله سپاهان گرفته تا پیروزیهای ۳-۲ پیکان. همین سابقه آماری نشان میدهد نباید انتظار یک بازی کمریسک و بسته را داشت.
از نظر فنی، احتمال میرود سپاهان مالکیت بیشتری در اختیار داشته باشد و پیکان با تمرکز بر ضدحملات و استفاده از فضای پشت دفاع حریف برنامهریزی کند. گل اول میتواند نقش تعیینکنندهای در روند بازی داشته باشد؛ چرا که در تقابلهای گذشته، تیمی که زودتر به گل رسیده توانسته جریان مسابقه را به سود خود مدیریت کند.
دیدار جمعه شب در پاس قوامین، صرفاً یک مسابقه هفته بیستوسوم نیست؛ این بازی میتواند یکی از نقاط عطف فصل برای هر دو تیم باشد. سپاهان برای ماندن در کورس قهرمانی به سه امتیاز نیاز دارد و پیکان برای عبور از فشار پایین جدول به یک نتیجه بزرگ فکر میکند. همین تضاد هدفها، نوید یک نبرد جذاب و سرنوشتساز را میدهد.