ترکیب احتمالی سپاهان مقابل پیکان

به گزارش ایلنا، طلایی‌پوشان اصفهان در شرایطی امروز برابر خودروسازان صف‌آرایی می‌کنند که با توجه به برد تراکتور مقابل گل‌گهر، جهت بازپس‌گیری جایگاه دوم و حفظ شانس قهرمانی، چاره‌ای جز کسب هر سه امتیاز این دیدار ندارند.

سپاهانی‌ها در این جدال انزو کریولی را به خاطر آسیب‌دیدگی و آریا یوسفی را به دلیل محرومیت همراه نخواهند داشت و سایر مهره‌ها در اختیار محرم نویدکیا هستند تا طبق تقابل‌های قبلی و آمادگی تمرینات اخیر روانه میدان شوند.

در این رقابت کادرفنی سپاهان یک جابه‌جایی اجباری در کمربند دفاعی اعمال می‌کند و با تکیه بر نمایش مطلوب هادی محمدی، احتمالاً نویدکیا مجدداً او را در ارنج اصلی می‌گذارد تا امین حزباوی به‌عنوان جایگزین حنانوف در جناح راست مدنظر باشد و در صورت عدم کارایی مدافع تاجیک، جایگزین وی شود؛ با این حساب سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، وحدت حنانوف و احسان حاج‌صفی ارکان دفاعی تیم را می‌سازند.

در بخش میانی نیز نویدکیا به بازیکنانی که در نبردهای اخیر درخشان بودند اعتماد می‌کند؛ عارف حاجی در نقش هافبک دفاعی، رضاوند در پست هشت و ریکاردو آلوز به عنوان بازی‌ساز وظایف معینی دارند و به هماهنگی تاکتیکی بالایی دست یافته‌اند. مثلث تهاجمی سپاهان هم با اتکا به عملکرد هفته قبل کاوه رضایی وضعیت روشنی دارد و محمدمهدی محبی در کنار محمدمهدی لطفی او را در فاز هجومی برای باز کردن دروازه حریف یاری می‌دهند.

ترکیب احتمالی سپاهان برابر پیکان:

سیدحسین حسینی - محمد دانشگر - هادی محمدی - وحدت حنانوف - احسان‌ حاج‌صفی - آرش رضاوند - عارف حاجی‌عیدی - ریکاردو آلوز - محمدمهدی محبی - محمدمهدی لطفی و کاوه رضایی.

