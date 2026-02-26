خلیل زاده: بخاطر تراکتور فحش ناموسی خوردم/ برای دست زدن به شلوارم اجازه بگیرم؟
شجاع خلیل زاده قصد کنار کشیدن از حواشی را ندارد. او مجدداً اظهاراتی جنجالی مطرح کرده است.
به گزارش ایلنا، شجاع خلیل زاده، مدافع تیم تراکتور فصل بسیار پرحاشیهای را سپری میکند. او در جدیدترین حاشیه خود، هفته گذشته در بازی مقابل ملوان، حرکتی انجام داد که از دید دوربینها پنهان نماند. حرکتی که در رسانهها از آن با اصطلاح کشاله ران یاد میکنند. کاپیتان تراکتور امروز و پس از بازی با گل گهر، در مصاحبهای تند از خود دفاع و به جو موجود علیه خود و تیمش انتقاد کرد.
خلیل زاده درباره بیانیه باشگاه پرسپولیس گفت:اصلاً برایم مهم نیست. چرا باید ناراحت شوم؟ من بازیکن تراکتورم و هرچه دارم برای تراکتور میگذارم. بهخاطر تراکتور فحش ناموس خوردم. از این ناراحتم که در بازی قبل، توی چشمان من به من فحش ناموسی و قومیتی میدهند. کجا اینها را بگویم؟ مگر نمیگویند ۳-۰ میشود؟ چرا نشد؟ چرا بازی ما با شمس آذر ۳-۰ شد؟ سفارت کرواسی به ما نامه زد. خب بازیکنان خارجیمان را کجا ببریم؟! ما مدام سکوت میکنیم و البته صدای ما به هیچجا نمیرسد. من ولی حرف میزنم چون حق باشگاهم را میخواهم. همین الان از ۱۰۰ جا به من زنگ میزنند. میخواهند محرومم کنند، میخواهند نکنند. چه کسی اصلاً در باشگاه ما تا حالا صحبت کرده است؟ تنها کسی که حرف میزند، منم. صفحات مجازی را که باز میکنی، همیشه درحال فحاشی به من هستند.
او درباره حرکت جنجالی در بازی مقابل ملوان افزود: حرکت من را شما ۱۰۰ بار در تلویزیون بگذارید. این حرکت را من همین امروز در بازی ۱۰ بار انجام دادم. یعنی من برای اینکه دست به شلوارم بزنم، باید اجازه بگیرم؟ نمیتوانم به شلوارم دست بزنم؟ باید بگویم که دستم به کجای شلوارم میخورد؟ ما هم مردیم دیگه برادر، دست به شلوارمان میزنیم.