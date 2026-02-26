ربیعی: با این تقویم فشرده برد ارزشمندی داشتیم

به گزارش ایلنا، محمد ربیعی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل گل‌گهر سیرجان اظهار داشت: به عوامل تیم گل‌گهر خسته نباشید می‌گویم. در این بازی به نظرم تمام تلاش‌شان را کردند و مسابقه خوبی بود. یک خداقوت هم به مجموعه تراکتور دارم که تلاش مضاعفی داشتند. فکر می‌کنم در کل 90 دقیقه به جز دقایقی محوریت بازی را در اختیار داشتیم. در نیمه اول به طور کامل و در نیمه دوم برنامه‌ریزی ما این بود که روی ضدحملات به گل‌های بعدی برسیم که یک تیر دروازه زدیم و دو تک به تک را از دست دادیم.

وی در ادامه افزود: باید در ضربات آخر دقت می‌کردیم تا بازی را راحت‌تر برای خودمان تمام کنیم. گل‌گهر کمتر به حریفان خود موقعیت می‌دهد و همانطور که می‌دانید استقلال و پرسپولیس را شکست داده است. فکر می‌کنم سه امتیازی ارزشمند برای تیم ما بود. با تقویم فشرده‌ای که روبه‌رو هستیم، هم برد ارزشمند است، هم تلاش و زحمات بچه‌ها. آنها با تمام وجود و شرف‌شان بازی کردند و باعث خوشحالی مردم تبریز و ترک‌زبان‌ها شدند. این برد را به هواداران تراکتور و مالک محترم باشگاه تقدیم می‌کنیم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز در مورد اینکه تیمش در مقابل دروازه حریفان کمتر از ضربات سر استفاده می‌کند و از این قابلیت بهره لازم را نمی‌برد، یادآور شد: به هر حال الان تیم با این تیپ بازیکنان تیم بسته شده و وضعیت آن مشخص است. سعی می‌کنیم با همین نفراتی که در اختیار داریم بازی را جلو ببریم تا ان‌شاءالله فصل آینده!

ربیعی با بیان اینکه «نمی‌توانیم حساسیت جدول را نادیده بگیریم.»، تأکید کرد: خیلی مهم است وقتی با فاصله کم در دو جام شرکت می‌کنید، بازیکنان علاوه بر ریکاوری جسمی، ریکاوری ذهنی هم داشته باشند. ما یک بازی سنگین در انزلی داشتیم، الان هم اینجا یک بازی سنگین دیگر انجام دادیم و سه روز دیگر نیز باید در امارات بازی کنیم. امیدوارم بتوانیم تیم را بتوانیم ریکاوری کنیم.

وی ادامه داد: اگر دیدید لحظاتی از بازی برخلاف سلیقه من توپ را راحت از دست دادیم، به حساب این فشارها بگذارید. ما با گل‌گهر هم‌امتیاز بودیم و الان توانستیم یک فاصله‌ای ایجاد کنیم. این تیم پرسپولیس را شکست داده و با سپاهان مساوی کرده است. اگر فشاری بوده است، یک بخشی از آن به جدول برمی‌گردد و یک بخش دیگر هم به خاطر تقویم مسابقات است. باید از این فشار خارج شویم و تا روز آخر این روند را ادامه دهیم و برای قهرمانی تلاش کنیم.

«چه زمانی تراکتور را با سلیقه و نوع بازی محمد ربیعی خواهیم دید؟»، سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز در پاسخ به این سؤال تصریح کرد: ما تمام کارهایی که تا امروز انجام دادیم، یک بخش عمده را تئوری جلو بردیم، چون اصلا زمان تمرین نداریم. من به کلیات فرآیند دست نخواهم زد، ولی کم‌کم تلاش می‌کنم از نفرات بیشتری استفاده کنم. ما در مجموع دو بازی مقابل ملوان و گل‌گهر هیچ موقعیتی به حریفان ندادیم. داریم روی این مسیر کار می‌کنیم که کمتر به حریفان فرصت بدهیم. این نیازمند کارهای عملی است و باید فرصت آن ایجاد شود. ما الان سه روز فرصت داریم برای یک مسابقه بزرگ در آسیا تا ان‌شاءالله از آن مسابقه هم سربلند بیرون بیاییم.

