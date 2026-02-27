مهدی طارمی و ناکامی بزرگ در اروپا
مهاجم ملیپوش ایرانی برخلاف فصل گذشته و موفقیت بزرگی که با اینترمیلان تجربه کرد، اینبار با المپیاکوس حذفی زودهنگام را دنبال کرد.
به گزارش ایلنا، تقابل برگشت مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا برای المپیاکوس بیش از هر چیز یک آزمون حیثیتی بود؛ دیداری که شامگاه سهشنبه در ورزشگاه بایآرنا مقابل بایرلورکوزن برگزار شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید.
نتیجهای که اگرچه در خاک آلمان قابل قبول به نظر میرسید، اما شکست ۲برصفر بازی رفت، رؤیای صعود را برای یاران مهدی طارمی به پایان رساند. المپیاکوس با علم به اینکه چیزی برای از دست دادن ندارد، بازی را با پرس از بالا آغاز کرد. شاگردان خوزه لوئیز مندلیبار سعی داشتند با سرعت در انتقال توپ و حمله از کنارهها، دفاع منظم میزبان را غافلگیر کنند. طارمی هم مثل همیشه نقطه اتکای خط حمله بود؛ مهاجمی که با جابهجایی مداوم بین مدافعان و عقب آمدن برای بازیسازی، تلاش میکرد فضا را برای همتیمیهایش باز کند، اما تراکم نفرات لورکوزن اجازه خلق موقعیت جدی را نمیداد.
لورکوزن که از برتری بازی رفت مطمئن بود، ریسک نکرد و با مدیریت ریتم مسابقه، بازی را بیشتر در میانه میدان نگه داشت. نیمه نخست با حداقل موقعیتها سپری شد و دو تیم بیشتر درگیر نبردهای فیزیکی و تاکتیکی بودند. طارمی در چند صحنه با حفظ توپ و گرفتن خطا، تیمش را جلو کشید، ولی پشتیبانی کافی در یکسوم هجومی وجود نداشت. در نیمه دوم، با ورود ژلسون مارتینز تحرک المپیاکوس بیشتر شد. این وینگر پرتغالی در دقیقه۵۰ بهترین فرصت بازی را ساخت، اما ضربه نهایی راهی به دروازه پیدا نکرد. چند دقیقه بعد، میزبان هم توسط آلخاندرو گریمالدو تا آستانه گل پیش رفت که توپش به تیر افقی خورد تا بازی همچنان گرهخورده بماند.
مندلیبار برای افزایش قدرت هجومی، ایوب الکعبی و آندره لوئیس را هم به میدان فرستاد، اما هماهنگی لازم در فاز نهایی دیده نمیشد. لوئیس پرجنبوجوش ظاهر شد، ولی در تصمیمگیریهای آخر دقت کافی نداشت و در یکی از بهترین موقعیتها بهجای پاس به مهاجم آزاد، خودش شوت زد. طارمی نیز که زیر فشار مدافعان بازی میکرد، کمتر صاحب موقعیت گلزنی شد؛ نشانهای از افت همزمان مهاجمان که بهایش حذف از اروپا بود.
پس از پایان این بازی اما رسانه یونانی Sportdog تأکید کرد المپیاکوس دستکم اعتبار خود را در بازی برگشت حفظ کرده است. رسیدن به جمع ۲۴تیم برتر اروپا هدف اولیه باشگاه بود و حالا تمرکز کامل روی لیگ داخلی قرار میگیرد؛ جایی که قهرمانی میتواند سهمیه مستقیم فصل بعد را تضمین کند. برای طارمی و یارانش، این ناکامی باید به انگیزهای تازه تبدیل شود؛ بازگشتی به فرم ایدهآل و جبران در جبههای دیگر. طارمی فصل گذشته نیز با اینتر در لیگ قهرمانان اروپا به نایبقهرمانی رسیده بود و حالا باید دید با توجه به شرایط سنی او، این بازی تبدیل به آخرین بازی این ستاره ایرانی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا خواهد شد یا او فصل بعد نیز فرصت حضور در ترکیب المپیاکوس یا یک تیم دیگر در لیگ قهرمانان اروپا را خواهد داشت.