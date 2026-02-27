حریف غیرمنتظر تیم ملی برای آماده سازی جام جهانی
آقای تاج پورتوریکو را از کجا آوردی؟!
ناگهان حریفی ناشناخته به عنوان تیم مقابل شاگردان امیر قلعه نویی برای آماده سازی در مسیر جام جهانی معرفی شد و اکنون باید کارشناسی به آن پرداخت که این تیم از چه حیث برای تدارک تیم ملی در نظر گرفته شده و با رقبای ایران چه شباهتی دارد؟
به گزارش ایلنا، پس از قطعی شدن دو بازی تدارکاتی تیم ملی ایران در ماه فروردین مقابل تیمهای کاستاریکا و نیجریه که باوجود عدم حضور در جام جهانی شرایط نسبتاً بهتری در مقایسه با حریفان قبلی ایران در روند آمادهسازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ دارند، فدراسیون فوتبال ایران جستوجوها برای برگزاری بازیهای تدارکاتی در ماه خرداد و پیش از حضور در جام جهانی را آغاز کرد. در ماههای اخیر تیم ملی اسپانیا بهعنوان اولین و بزرگترین رقیب ایران در وقفه بازیهای ملی ماه خرداد شناسایی میشد اما این تیم اروپایی پس از چند ماه مکاتبه، در نهایت از برگزاری دیدار دوستانه با ایران انصراف داد.
مهدی محمدنبی نایبرئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی در روزهای اخیر اعلام کرده بود که با وجود عدم برگزاری دیدار دوستانه با یک تیم اروپایی در ماه فروردین، فدراسیون در حال مذاکره با سه تیم اروپایی برای وقفه بازیهای ملی ماه خرداد پیش از جام جهانی است و هنوز پرونده بازی با رقبای اروپایی مشخص نشده است؛ با این حال روز گذشته یک نام غیرمنتظره برای آخرین بازی تدارکاتی تیم ملی ایران منتشر شد و خود نبی نیز آن را تأیید کرد؛ پورتوریکو! به نظر قرار است تیم ملی ایران آخرین بازی دوستانه خود پیش از حضور در جام جهانی را مقابل پورتوریکو و در امریکا پشت درهای بسته انجام دهد.
مشابه آنچه که در جام جهانی ۲۰۱۴ مقابل ترینیداد و توباگو، در جام جهانی ۲۰۱۸ مقابل لیتوانی و در جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل تونس رخ داد. بنابراین ایران در بهترین حالت، دو بازی دوستانه رسمی دیگر با حضور دوربینهای تلویزیونی پیش از سفر به امریکا برگزار میکند یا فدراسیون آنها به برگزاری یک دیدار دوستانه دیگر بجز پورتوریکو بسنده خواهد کرد. به نظر این بازی، آخرین آزمون بازیکنان تیم ملی پیش چشم امیر قلعهنویی برای رسیدن به آمادگی و هماهنگی لازم برای حضور در جام جهانی خواهد بود و بیشتر از اینکه یک محک جدی برای تیم ملی باشد، یک بازی تمرینی خواهد بود اما با این حال، کیفیت و جایگاه تیم پورتوریکو حتی برای چنین بازیای نیز زیر سؤال است. برخلاف والیبال، پورتوریکو در فوتبال به هیچ عنوان تیم صاحبسبکی نیست و هیچگاه در بین مدعیان کونکاکاف قرار نداشته است.
تیم ملی فوتبال پورتوریکو اکنون در رده ۱۵۶ ردهبندی فیفا قرار دارد و بجز افغانستان از تمام تیمهایی که ایران در تورنمنت کافا با آنها روبهرو شد رتبه پایینتری دارد. همچنین کشورهای ضعیفی در فوتبال همچون یمن، فیجی، کالدونیای جدید، هنگکنگ، جزایر سلیمان، اتیوپی و سنتکیس و نویس از پورتوریکو شرایط بهتری در ردهبندی فیفا دارند. تیم ملی این کشور که هیچ بازیکنی در سطوح بالای فوتبال اروپا در هیچ کشور اروپایی ندارد، از راهیابی به دور سوم و مرحله اصلی مقدماتی جام جهانی در کونکاکاف باز مانده و تاکنون نتوانسته در گلدکاپ یا لیگ ملتهای کونکاکاف موفقیتی کسب کند.
جالب اینکه فدراسیون فوتبال این کشور موفق شده بود برای آخرین بازی دوستانه این تیم، دیداری دوستانه را در شهر فلوریدای امریکا مقابل قهرمان جهان یعنی آرژانتین برگزار کند که این مسابقه یکطرفه با پیروزی شش بر صفر آرژانتین با درخشش الکسیس مکآلیستر، لیونل مسی و لائوتارو مارتینز همراه بود.
حالا باید دید آیا فدراسیون فوتبال میتواند دو بازی دوستانه آبرومند و مناسب مقابل رقبای قدرتمند پیش از جام جهانی تدارک ببیند یا خیر که در این صورت جدال با پورتوریکو، تنها بهعنوان یک مسابقه تمرینی چند روز پیش از دیدار با نیوزیلند میتواند برای ملیپوشان توجیه داشته باشد.