روشن: بختیاریزاده چیزی کمتر از مربیان خارجی ندارد
پیشکسوت استقلال با انتقاد از اعتماد مدیران به مربیان خارجی درجه چندم، تأکید کرد مربیان ایرانی از جمله سهراب بختیاریزاده شایستگی هدایت استقلال را دارند و باید از آنها حمایت شود.
به گزارش ایلنا، حسن روشن، پیشکسوت باشگاه استقلال، گفت: «ساپینتو شاگرد کارلوس کیروش بود و کیروش در زمانی که هدایت تیم ملی ما را برعهده داشت، یکی از منتقدان سرسخت مربیان ایرانی بود. او اعتقاد داشت که مربیان و بازیکنان ایرانی کیفیت بالایی ندارند و همین موضوع باعث شد تا بازیکنانی که در خارج از کشور بازی میکردند را به تیم ملی بیاورد و به آنها بازی بدهد. این در حالی است که خودمان بازیکنان و مربیان خوبی داریم و باید به آنها اعتماد کنیم.»
او بیان داشت: «در دوران حضور رایکوف من با این مربی کار کردم، او یک مربی حرفهای بود و برای بالا بردن کیفیت استقلال تمام تلاش خود را میکرد اما ساپینتو همانند کیروش دلال بود و بجز دلالی چیزی برای او اهمیت نداشت. متأسفانه همیشه مدیران فوتبال ما به خصوص مدیران استقلال و پرسپولیس در زمانی که تیم دچار چالش میشود سراغ مربیان ایرانی میروند و اینگونه نیست که مدیران در وضعیت نرمال یک مربی ایرانی را به عنوان سرمربی تیم انتخاب کنند.»
این پیشکسوت استقلال به صحبتهای خود اینگونه ادامه میدهد: «یکی از اشتباهات مربیان ایرانی این است که خیلی زود به خواسته مدیران باشگاه پاسخ مثبت میدهند. سهراب بختیاریزاده هم اینگونه است و تا مدیران استقلال به او میگویند که بیاید و مربی استقلال شود، خیلی سریع قبول میکند. این در حالی است که مربیان ایرانی و همین سهراب بختیاریزاده نه تنها چیزی کمتر از امثال ساپینتو ندارند بلکه از این مربیان بادانشتر هستند.»
روشن تصریح کرد: «سال گذشته بختیاریزاده را به عنوان سرمربی موقت به استقلال آوردند و زمانی که در تیم جا افتاده بود، او را برکنار کردند و مربی دیگری آوردند. حالا که سهراب بختیاریزاده به عنوان سرمربی تیم انتخاب شده باید از او حمایت کنیم و اشتباهاتش را به او گوشزد کنیم تا این اشتباهات را تکرار نکند. مدیران هم باید به این مربیان اعتماد کنند و با آنها قرارداد ببندند و در صورت انتخاب یک مربی خوب خارجی، هدایت تیم را به او بدهند.»
او با اشاره به این موضوع که باید مربیان خوب خارجی به ایران بیایند نه مربیان درجه چندم، افزود: «مربیان درجه چندم تنها به فکر دلالی هستند و رزومه خوبی ندارند، این در حالی است که رزومه مربیان خارجی اهمیت زیادی دارد و همین کشورهای عربی ملاک انتخاب مربیان خارجی را رزومه آنها میدانند اما در اینجا به گذشته سرمربی اهمیت چندانی نمیدهند و تنها به فکر این هستند تا هر چه زودتر با آنها قرارداد ببندند.»
این پیشکسوت استقلال در خصوص وضعیت عجیب کلارنس سیدورف که در ابتدای فصل به عنوان مدیر استقلال معرفی شده بود، گفت: «این کار مدیریت باشگاه خوب بود و باشگاههای عربی چنین افراد نامداری را به تیم میآورند و آنها را به عنوان مدیر تیم انتخاب میکنند. البته نحوه حضور اینها اینگونه نیست که در کشور حضور نداشته باشند بلکه آنها همیشه در اختیار باشگاه هستند ولی سیدورف هیچ زمان در دسترس نبود و کمکی به تیم نکرد و با پارتیبازی به استقلال آمد.»
روشن در پایان در خصوص انتخاب عباس ترابیان به عنوان رئیس سازمان فوتبال باشگاه تصریح کرد: «حقیقتاً من شناختی از ترابیان ندارم اما استقلال پیشکسوتان زیادی دارد که میتوانند در این سمت حاضر شوند. باید فردی در این حوزه انتخاب شود که شناخت کاملی از استقلال داشته باشد که فکر میکنم ترابیان چنین شرایطی ندارد. ترابیان یک زمانی در فدراسیون فوتبال حضور داشت و در واقع یکی از افرادی بود که کیروش را به ایران آورد.»