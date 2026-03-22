اعلام ترکیب دو تیم فولاد و ذوب آهن
به گزارش ایلنا، از ساعت 19 امشب دو تیم فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.
ترکیب فولاد برابر ذوبآهن
حامد لک، علی نعمتی، سیدمحمد قریشی، سید ابوالفضل رزاقپور، رامین رضاییان، سینا اسدبیگی، پوریا سرآبادانی، فرشاد احمدزاده، ساسان انصاری، محمدرضا سلیمانی اصل، احسان محروقی
ترکیب ذوبآهن برابر فولاد
پارسا جعفری، عرفان قهرمانی، آرش قادری، نادر محمدی، امیرحسین جدی، پدرام قاضیپور، سید پویا مختاری، نیما انتظاری، احسان پهلوان، امید لطیفی و رحمان جعفری