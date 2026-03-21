مربی خیبر: با یک برد پرسپولیس متحول خواهد شد
مربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد اعتقاد دارد وضعیت تیم پرسپولیس با یک برد متحول خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مجتبی سرآسیایی مربی تیم خیبر خرمآباد بعد از پیروزی 2 بر یک این تیم مقابل پرسپولیس در نشست خبری اظهار داشت: روبهروی تیمی بازی داشتیم که شناخت کامل از آنها داشتیم، تیم بزرگ پرسپولیس با بازیکنان باکیفیت، مربی بزرگ و باشگاهی بسیار بزرگ. اینها را نمیگویم، چون ما بازی را بردیم بخواهم آنها را بزرگ کنیم. پرسپولیس تیم بسیار بزرگی است و همین الان هم فوتبال بسیار خوبی بازی میکند. امروز هم شرایط بسیار خوبی داشتند. به نظرم تنها یک برد میتواند شرایط این تیم را متحول کند.
وی در ادامه افزود: باید از بازیکنان تیم خودمان هم تشکر کنم که با قلب بزرگ و تلاش ستودنی کار بسیار بزرگی مقابل پرسپولیس انجام دادند. دقیقاً در شرایطی که تمرین کرده بودیم بازیکنان جوان و باتجربه ما بسیار خوب در زمین نکات را پیاده کردند. به نظرم بینقص بازی کردیم. خیلی بچهها تلاش کردند تا پرسپولیس را 90 دقیقه پرس کنیم و موقعیت به آنها ندهیم. بعد از گل دوم هم چهار پنج موقعیت ایجاد کردیم که به نظرم این کار بسیار بزرگی بود. به مردم خوب لرستان و بچههای تیم تبریک میگویم.
مربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد درباره تغییر روند نتیجهگیری این تیم در دو هفته اخیر خاطر نشان کرد: هیچ وقت نگرانی نداشتیم، چون بچهها از لحاظ تاکتیکی در شرایطی که میخواستیم قرار داشتند، ولی ما دچار نواقص فردی در چند بازی شده بودیم. از لحاظ ذهنی مهدی رحمتی و کادر فنی بازیکنان را ریکاوری کردند و بازیکنان به خوبی این کار را انجام دادند و خدا را شکر در این دو هفته شرایط بسیار خوبی داشتیم و توانستیم کار بسیار بزرگی انجام دهیم. ما در شش هفت بازی قبل هم فوتبال خوبی بازی کردیم، ولی در شرایطی حساس اشتباهاتی کردیم که توبیخ شدیم، ولی توانستیم دوباره به مدار بازگردیم.
سرآسیایی در واکنش به طرح این موضوع که برد خیبر مقابل پرسپولیس، سرمربی این تیم را در آستانه اخراج قرار داده است، گفت: ما به این موضوع که آن عزیز در آستانه اخراج قرار گرفته است یا نه کاری نداریم، ولی بچههای ما به لحاظ ذهنی آماده برد این بازی بودند. حس خواستن و جنگندگی در بچههای ما کاملاً محسوس بود، همه هم این را حس کردند. حتی لحظاتی که جلو بودیم بچهها خیلی خوب دوندگی داشتند و پرس میکردند. در طول هفته مهدی رحمتی و کادر فنی روی این موضوع تأکید داشتند که ما قطعاً میتوانیم تیم حریف را با تاکتیکمان خنثی کنیم و به آنها گل بزنیم.
وی همچنین یادآور شد: اگر بازیهای قبلی ما را دیده باشید، ما در خیلی از بازیها تیمها را از بالا پرس میکنیم. این یکی از خصوصیتهای بزرگ تیم ماست که هم جسور است و هم از لحاظ بدنی در وضعیت خوبی قرار دارد. فوتبال روز دنیا هم مبتنی بر پرس است. این کار را نیز بچهها به نحوی شایسته انجام دادند. با توجه به اینکه پرسپولیس اصرار به بازی از عقب داشت، ما با پرس از بالا وادار کردیم که آنها یا اشتباه کنند و یا اینکه بازی مستقیم انجام دهند. خدا را شکر موفق هم بودیم.
مربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد در مورد اینکه شنیده میشود مهدی رحمتی یکی از گزینههای جدی برای سرمربیگری در استقلال است، گفت: این سؤال به من مربوط نمیشود.
سرآسیایی درباره اینکه احسان حسینی در لحظاتی از بازی درخواست تعویض شدنش را داشت، اما مهدی رحمتی از این کار امتناع میکرد، توضیح داد: یکی از مزیتهای بزرگ رحمتی این است که همیشه کنار بازیکنانش هست و برادرانه با بازیکنان صحبت میکند. به خاطر همین هم از این دیالوگها استفاده میکند. ما یک جایی هم دستمان خالی است. نمیتوانیم به یکباره سه چهار بازیکن را تعویض کنیم. به هر حال عواملی وجود دارد که کادر فنی آنها را لحاظ میکند.