پرسپولیس ۱-۲ خیبر: اوسمار رفتنی شد؟

به گزارش ایلنا، در نخستین روز از هفته بیست‌و‌دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌ پرسپولیس از ساعت 19 امروز (جمعه) در ورزشگاه پاس تهران به مصاف خیبر خرم‌آباد رفت که این مسابقه با شکست 2 بر یک سرخپوشان به پایان رسید تا روزهای فاجعه‌بار پرسپولیس در نیم‌فصل دوم همچنان ادامه داشته باشد.

احسان حسینی در دقیقه 12 با یک ضربه سر و اسماعیل بابایی در دقیقه 72 از روی نقطه پنالتی دو گل شاگردان مهدی رحمتی در این مسابقه را به ثمر رساندند تا خیبری‌ها رفت و برگشت پرسپولیس را در فصل جاری شکست دهند. تک گل پرسپولیس را نیز ایگور سرگیف در دقیقه 89 به ثمر رساند.

پرسپولیس که نمایش بسیار ضعیفی مانند چند بازی اخیر خود داشت، با این نتیجه پنجمین باخت خود، در هفت بازی نیم‌فصل دوم لیگ را تجربه کرد که یکی از ضعیف‌ترین نتایج تاریخ این تیم به شمار می‌آید. سرخپوشان با این شکست 34 امتیازی و در رده پنجم جدول باقی ماندند.

باشگاه پرسپولیس پیش از این بازی به دلیل نتایج ضعیف به اندازه 20 درصد از قرارداد بازیکنان و کادر فنی را جریمه و تهدید کرده بود در صورت ادامه نتایج، کادر فنی باید از بازیکنان آکادمی در تیم اصلی استفاده کند؛ تصمیمی که کارساز نبود و نتایج بد پرسپولیس همچنان ادامه پیدا کرد.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، امید عالیشاه (75-محمد عمری)، حسین ابرقویی، سروش رفیعی، مرتضی پورعلی‌گنجی، علی علیپور (86 - رضا شکاری)، فرزین معامله‌گری، ایگور سرگیف، تیوی بیفوما، دنیل گرا و مارکو باکیچ (75 - میلاد سرلک).

ترکیب خیبر خرم‌آباد: حسین پورحمیدی، محسن سفیدچغایی، سیداحسان حسینی (73 - علیرضا آراسته)، سبحان پسندیده، محمدعرفان معصومی (46 - عارف قزل)، مهدی گودرزی، فردین یوسفی، مسعود محبی، عیسی مرادی (46 - علی خانزادی)، امیرحسین فارسی (62 -محمد آقاجانپور) و اسماعیل بابایی.

داور: بیژن حیدری

اخطار: مارکو باکیچ و دنیل گرا از پرسپولیس و فردین یوسفی، حسین پورحمیدی و محسن سفیدچغایی از خیبر

