رونمایی از ترکیب پرسپولیس مقابل خیبر خرم آباد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته بیست‌و‌دوم لیگ برتر، از ساعت 19 امروز (جمعه) در ورزشگاه پاس تهران به مصاف خیبر خرم‌آباد خواهد رفت. برهمین اساس نیز اوسمار ویرا ترکیب 11 نفره تیمش را به شرح زیر مشخص کرده است:

پیام نیازمند، امید عالیشاه، حسین ابرقویی، سروش رفیعی، مرتضی پورعلی‌گنجی، علی علیپور، فرزین معامله‌گری، ایگور سرگیف، تیوی بیفوما، دنیل گرا و مارکو باکیچ.

تیم پرسپولیس که دو دیدار قبلی خود را با شکست پشت سر گذاشته است، با 34 امتیاز در جایگاه پنجم جدول قرار دارد و برای بازگشت به جمع مدعیان و فرار از بحران، نیاز مبرم به پیروزی در این مسابقه خانگی دارد.

تیم خیبر خرم‌آباد نیز بازی را با ترکیب حسین پورحمیدی، محسن سفیدچغایی، سیداحسان حسینی، سبحان پسندیده، محمدعرفان معصومی، مهدی گودرزی، فردین یوسفی، مسعود محبی، عیسی مرادی، امیرحسین فارسی و اسماعیل بابایی آغاز خواهد کرد.

