ساکا با آرسنال تمدید کرد

به گزارش ایلنا، باشگاه آرسنال به‌طور رسمی خبر تمدید قرارداد بوکایو ساکا، ستاره جوان و انگلیسی خود را تأیید کرد. این وینگر ۲۳ ساله که چهارشنبه شب در جریان تساوی ۲-۲ برابر وولورهمپتون با حرکتی نمادین، جشن امضای قرارداد را گرفته بود، حالا رسماً ماندنی شدنش را در جمع توپچی‌ها اعلام کرد.

ساکا در گفت‌وگو با سایت باشگاه درباره این اتفاق مهم اظهار داشت: «احساس فوق‌العاده‌ای دارم. این لحظه‌ای عالی برای خانواده‌ام و خودم است. خوشحالی بسیار زیادی دارم که می‌توانم مسیرم را در این باشگاه ادامه دهم. برای من تصمیم ساده‌ای بود و فقط امیدوارم که همه چیز را اینجا به دست بیاورم.»

وی با اشاره به رشد خود و تیم در سال‌های اخیر افزود: «مسیر و سفری که طی کرده‌ام، از جایی که شروع کردم تا جایی که الان هستم، و همین‌طور مسیری که تیم طی کرده، واقعاً ویژه است. من باور دارم که چند سال آینده همان سال‌هایی خواهند بود که بالاخره به هدف می‌رسیم و می‌توانیم جام‌ها را ببریم و برای این باشگاه تاریخ‌سازی کنیم. ما دوباره به جایی برگشته‌ایم که به آن تعلق داریم؛ در حال جنگیدن برای همه چیز.»

این خبر حساس تنها چند روز پیش از دربی شمال لندن منتشر شده است؛ جایی که آرسنال امیدوار است در خانه تاتنهام به پیروزی برسد. اسپرز در این دیدار برای اولین بار تحت هدایت ایگور تودور، سرمربی موقت خود، به میدان خواهد رفت.

شاگردان میکل آرتتا که در این فصل ۱۴۷ روز را در صدر جدول لیگ برتر سپری کرده‌اند، با یک پیروزی می‌توانند صدرنشینی خود را تثبیت کنند؛ البته این بستگی به نتیجه دیدار یک روز قبل منچسترسیتی برابر نیوکسل یونایتد نیز خواهد داشت.

