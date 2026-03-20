شکست اینتر در شب توقف اتلتیکو مادرید و باخت طارمی با المپیاکوس
کد خبر : 1753504
تیم فوتبال اینتر در شب باخت یاران طارمی مقابل حریف نروژی خود شکست خورد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای شب دوم و پایانی دور رفت پلیآف مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 تیم فوتبال اینتر از ساعت 23:30 شب گذشته (پنجشنبه) و در دیداری خارج از خانه میهمان بودو گیلمت بود و روی چمن مصنوعی موکت مانند ورزشگاه خانگی تیم نروژی تن به شکست 3 بر یک داد.
تک گل نراتزوری را پیواسپوزیتو در دقیقه 30 زد.
در بازی همزمان؛ المپیاکوس با حضور 64 دقیقهای مهدی طارمی مقابل لورکوزن با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد.
اتلتیکومادرید نیز در خانه کلوببروژ با تساوی 3-3 متوقف شد.