شکست اینتر در شب توقف اتلتیکو مادرید و باخت طارمی با المپیاکوس

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های شب دوم و پایانی دور رفت پلی‌آف مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 تیم فوتبال اینتر از ساعت 23:30 شب گذشته (پنجشنبه) و در دیداری خارج از خانه میهمان بودو گیلمت بود و روی چمن مصنوعی موکت مانند ورزشگاه خانگی تیم نروژی تن به شکست 3 بر یک داد.

تک گل نراتزوری را پیواسپوزیتو در دقیقه 30 زد.

در بازی همزمان؛ المپیاکوس با حضور 64 دقیقه‌ای مهدی طارمی مقابل لورکوزن با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد.

اتلتیکومادرید نیز در خانه کلوب‌بروژ با تساوی 3-3 متوقف شد.

