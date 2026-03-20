خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شکست اینتر در شب توقف اتلتیکو مادرید و باخت طارمی با المپیاکوس

شکست اینتر در شب توقف اتلتیکو مادرید و باخت طارمی با المپیاکوس
کد خبر : 1753504
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال اینتر در شب باخت یاران طارمی مقابل حریف نروژی خود شکست خورد.

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های شب دوم و پایانی دور رفت پلی‌آف مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 تیم فوتبال اینتر از ساعت 23:30 شب گذشته (پنجشنبه) و در دیداری خارج از خانه میهمان بودو گیلمت بود و روی چمن مصنوعی موکت مانند ورزشگاه خانگی تیم نروژی تن به شکست 3 بر یک داد.

تک گل نراتزوری را پیواسپوزیتو در دقیقه 30 زد.

در بازی همزمان؛ المپیاکوس با حضور 64 دقیقه‌ای مهدی طارمی مقابل لورکوزن با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد.

اتلتیکومادرید نیز در خانه کلوب‌بروژ با تساوی 3-3 متوقف شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار