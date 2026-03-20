حضور طارمی در ترکیب اصلی المپیاکوس مقابل بایرلورکوزن

المپیاکوس که مهدی طارمی را در لیست نفراتش دارد، از ساعت 23:30 امشب (به وقت ایران) در ورزشگاه جورجیوس کارایسکاکیس به مصاف بایر لورکوزن خواهد رفت تا یکی از مسابقات دور رفت پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا را برگزار کند.

مهدی طارمی که پس از چهار حضور ثابت و عملکرد درخشان در رقابت‌های اروپایی و لیگ یونان، در دیدار اخیرشان برابر لوادیاکوس با نظر سرمربی المپیاکوس استراحت کرد و دور از لیست بود، امشب دوباره به ترکیب بازگشته و در خط حمله تیمش پشت سر ایوب الکعبی مقابل بایر لورکوزن دیده می‌شود.

ستاره ایرانی المپیاکوس که یک ماه قبل در مسابقه هفته هفتم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا مقابل بایر لورکوزن یکی از دو گل برتری تیمش را به ثمر رساند و تاکنون آمار دو گل و دو پاس گل را در چمپیونز لیگ ثبت کرده، انگیزه زیادی برای درخشش دوباره در این رقابت‌ها برابر حریف آلمانی دارد.

المپیاکوس امیدوار است در بازگشت مهدی طارمی و درخشش دوباره او، بتواند در جدال حساس امشب مقابل بایر لورکوزن نتیجه بگیرد و با شرایط بهتری به استقبال مسابقه برگشت در آلمان برود.

