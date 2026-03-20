اعلام ترکیب سپاهان مقابل الاهلی قطر
کد خبر : 1753460
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای فوتبال سپاهان ایران و الاهلی قطر از سری رقابتهای لیگقهرمانان آسیا۲ از ساعت ۲۱:۴۵ شامگاه چهارشنبه ۲۹ بهمن در چارچوب بازی برگشت مرحله یکهشتم نهایی بهمصاف یکدیگر میروند.
ترکیب تیم فوتبال سپاهان برای جدال با الاهلی:
سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، احسان حاجیصفی، آریا یوسفی، ریکاردو آلوز، عارف حاجیعیدی، آرش رضاوند، مهدی لیموچی، محمدمهدی محبی و کاوه رضایی.
سرمربی: محرم نویدکیا