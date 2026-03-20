اعلام ترکیب سپاهان مقابل الاهلی قطر

ترکیب سپاهان مقابل الاهلی قطر مشخص شد.

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الاهلی قطر از سری رقابت‌های لیگ‌قهرمانان آسیا۲ از ساعت ۲۱:۴۵ شامگاه چهارشنبه ۲۹ بهمن در چارچوب بازی برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی به‌مصاف یکدیگر می‌روند.

ترکیب تیم فوتبال سپاهان برای جدال با الاهلی:

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، احسان حاجی‌صفی، آریا یوسفی، ریکاردو آلوز، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند، مهدی لیموچی، محمدمهدی محبی و کاوه رضایی.

سرمربی: محرم نویدکیا

 

