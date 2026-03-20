پیروزی رئال مادرید در شب عجیب دالوژ/ برد دورتموند و کامبک دشوار پاری سن ژرمن

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های شب نخست مرحله رفت پلی‌آف یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 تیم فوتبال رئال مادرید از ساعت 23:30 شب گذشته (سه‌شنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان بنفیکا بود و موفق شد با نتیجه حداقلی یک بر صفر به پیروزی برسد.

تک گل رئال در این بازی را وینیسیوس جونیور در دقیقه 50 وارد دروازه تیم تحت هدایت مورینیو کرد تا بدین ترتیب کهکشانی‌ها انتقام شکست اخیر را گرفته باشند.

در دو بازی همزمان دیگر نتایج به شرح زیر رقم خورد:

دورتموند 2 - آتالانتا صفر

برای دورتموند؛ گیراسی (3) و بایر (42) گلزنی کردند.

موناکو 2 - پاری‌سن‌ژرمن 3

برای پاری‌سن‌ژرمن؛ دوئه (29 و 67) و حکیمی (41) گلزنی کردند.

