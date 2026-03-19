بارسلونا کامبک خورد و صدر را از دست داد

بارسلونا کامبک خورد و صدر را از دست داد
تیم فوتبال بارسلونا در خانه خیرونا تن به شکست داد.

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی هفته بیست‌وچهارم لالیگای اسپانیا و از ساعت 23:30 شب گذشته (دوشنبه) تیم فوتبال بارسلونا در خانه خیرونا به میدان رفت و در حالی که ابتدا با یک گل از میزبان پیش افتاد؛ در ادامه کامبک خورد و تن به شکست 2 بر یک داد.

تک گل بلوگرانا توسط کوبارسی و در دقیقه 59 زده شد؛ پیشتر و در دقیقه 1+45 یامال یک پنالتی را خراب کرد.

خیرونا همچنین با اخراج یک بازیکنش در دقیقه نهم وقت‌های تلف شده 10 نفره شد.

 

 

 

