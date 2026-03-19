ترکیب احتمالی استقلال مقابل الحسین اردن

به گزارش ایلنا، ترکیب احتمالی استقلال مقابل الحسین نشان می‌دهد کادر فنی آبی‌ها با تغییراتی نسبت‌به بازی رفت، به میدان خواهد رفت.

به احتمال زیاد، آنتونیو آدان بار دیگر به قفس توری بازمی‌گردد تا خط دروازه را پوشش دهد. در قلب خط دفاع، سامان فلاح و رستم آشورماتوف زوج مرکزی را تشکیل می‌دهند و در کناره‌ها صالح حردانی در دفاع راست و حسین گودرزی در دفاع چپ به میدان می‌روند، هرچند سامان تورانیان نیز شانس حضور در سمت راست خط دفاع را دارد. جلالی که در بازی قبل فیکس بود به احتمال زیاد نیمکت‌نشین گودرزی خواهد شد.

در خط میانی، روزبه چشمی و امیرمحمد رزاقی‌نیا به‌عنوان هافبک‌های دفاعی بازی خواهند کرد. جلوتر از آن‌ها منیر الحدادی، یاسر آسانی و علیرضا کوشکی وظیفه طراحی حملات و بازی در نقش وینگر و هافبک هجومی را بر عهده دارند.

در خط حمله نیز سعید سحرخیزان گزینه اصلی مهاجم نوک استقلال است. علاوه بر او، اسماعیل قلی‌زاده و داکنز نازون نیز به‌ترتیب برای پست وینگر و مهاجم تک‌شانس بازی دارند. آنچه مشخص است، استقلال با آرایشی متفاوت و رویکردی تهاجمی‌تر نسبت‌به دیدار رفت مقابل الحسین قرار خواهد گرفت.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل الحسین به شرح زیر است:

آنتونیو آدان، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

