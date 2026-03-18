فوری: اسکوچیچ از تراکتور جدا شد

به گزارش ایلنا، پس از یک هفته اصرار دراگان اسکوچیچ برای جدایی از تیم تراکتور، سرانجام مذاکرات او با مدیران باشگاه تراکتور به نتیجه رسید تا سرمربی کروات در آستانه دیدار تیمش مقابل الغرافه، اردوی سرخپوشان تبریزی را ترک کرده و از سرمربیگری تیم فوتبال تراکتور کنار برود.

خروج او در شب بازی تراکتور مقابل الغرافه در شرایطی رخ داده که اسکوچیچ با وجود حضور در تمرینات در دو روز گذشته عملا کار خود را به مهرداد خانبان و حمیدرضا جودکی دستیار و بدنسازش سپرده و در انتظار توافق برای جدایی بود.

با این حال تصاویر تمرین روز گذشته امیدواری اندکی را نزد هواداران تراکتور ایجاد کرده بود اما در زیر این لبخند، تصمیم قطعی برای جدایی نهفته بود که امروز سرانجام حالت رسمی به خود گرفت و نهایی شد.

اسکوچیچ که در ابتدای فصل هم قصد جدایی از تراکتور را داشت و در میانه فصل نیز درخواست جدایی خود را ارائه داده بود، باوجود قراردادی سه ساله به کارش در تیم تراکتور پایان داد تا در میانه فصل تیم قهرمان ایران را تنها بگذارد.‌ هدایت تراکتور در بازی فردا مقابل الغرافه در اختیار مهرداد خانبان خواهد بود تا نام سرمربی بعدی تراکتور رسما از سوی محمدرضا زنوزی اعلام بشود.

اسکوچیچ و تراکتور دوران درخشانی را در همکاری تجربه کردند. او تیم پرستاره‌اش را به مقام قهرمانی لیگ رسانده و امسال هم در دو جبهه لیگ و آسیا شرایط مطلوبی داشته است و جایگزین او وظیفه‌ای دشوار و بسیار سخت برای جلب نظر هواداران بر عهده خواهد داشت. البته با توجه به فشردگی مسابقات، تراکتور برای تکرار قهرمانی باید به سرعت از این مرحله عبور کرده و خود را آماده بازی ملوان و سپس لیگ و پلی‌آف آسیا کند.

تراکتور هنوز خبری از سرمربی بعدی منتشر نکرده است و همه در انتظار تصمیم نهایی مالک باشگاه هستند.

