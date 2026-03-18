خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام ترکیب دو تیم الاهلی و شباب الاهلی/ حضور عزت اللهی در ترکیب اصلی اماراتی ها

کد خبر : 1752383
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب دو تیم الاهلی و شباب الاهلی مشخص شد.

به گزارش ایلنا، در نخستین مسابقه هفته هشتم و پایانی دور گروهی لیگ نخبگان آسیا، تیم شباب الاهلی امارات که سعید عزت‌اللهی را در فهرست و مرصاد سیفی و سردار آزمون را دور از لیست نفراتش دارد، از ساعت 19:30 امشب در ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل شهر جده مقابل الاهلی عربستان قرار می‌گیرد.

سعید عزت‌اللهی که در دور گروهی لیگ نخبگان آسیا فقط یک مسابقه را از دست داده و در 6 بازی دیگر حضور ثابت و تاثیرگذار در مسیر موفقیت شباب الاهلی داشته، امشب هم در ترکیب و خط میانی تیم اماراتی مقابل الاهلی عربستان دیده می‌شود.

ملی‌پوش ایرانی شباب الاهلی در حالی از ابتدا مقابل الاهلی عربستان بازی می‌کند که سعودی‌ها در خط میانی خود والنتین آتانگانا و انزو میو، دو چهره سرشناس فرانسوی را دارند و در خط حمله هم از ریاض محرز بهره می‌برند.

ترکیب دو تیم برای این بازی به شرح زیر است:

ترکیب الاهلی 

ترکیب شباب الاهلی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار