اعلام ترکیب دو تیم الاهلی و شباب الاهلی/ حضور عزت اللهی در ترکیب اصلی اماراتی ها
به گزارش ایلنا، در نخستین مسابقه هفته هشتم و پایانی دور گروهی لیگ نخبگان آسیا، تیم شباب الاهلی امارات که سعید عزتاللهی را در فهرست و مرصاد سیفی و سردار آزمون را دور از لیست نفراتش دارد، از ساعت 19:30 امشب در ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل شهر جده مقابل الاهلی عربستان قرار میگیرد.
سعید عزتاللهی که در دور گروهی لیگ نخبگان آسیا فقط یک مسابقه را از دست داده و در 6 بازی دیگر حضور ثابت و تاثیرگذار در مسیر موفقیت شباب الاهلی داشته، امشب هم در ترکیب و خط میانی تیم اماراتی مقابل الاهلی عربستان دیده میشود.
ملیپوش ایرانی شباب الاهلی در حالی از ابتدا مقابل الاهلی عربستان بازی میکند که سعودیها در خط میانی خود والنتین آتانگانا و انزو میو، دو چهره سرشناس فرانسوی را دارند و در خط حمله هم از ریاض محرز بهره میبرند.
ترکیب دو تیم برای این بازی به شرح زیر است:
ترکیب الاهلی
ترکیب شباب الاهلی