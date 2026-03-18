ناپولی و رُم به تقسیم امتیازات رضایت دادند
دیدار تیمهای فوتبال ناپولی و رُم به تساوی انجامید.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای هفته بیستوپنجم سری A ایتالیا؛ تیمهای فوتبال ناپولی و رُم از ساعت 23:15 شب گذشته (یکشنبه) به دیدار هم رفتند که سرانجام این بازی تساوی و تقسیم امتیازات بود. در این بازی که به میزبانی ناپولی و در ورزشگاه مارادونا برگزار شد، دو تیم به تساوی 2-2 رسیدند.
برای ناپلیها در این بازی؛ اسپیناتزولا (40) و سانتوس (82) گلزنی کردند و برای جالوروسی نیز دونیل مالن بریس (7 و 71-پنالتی) کرد.