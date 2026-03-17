به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه، با توجه به اختیاراتی که از هیات مدیره دریافت کرد، در نامه‌ای چندبندی خطاب به محسن خلیلی، معاون ورزشی باشگاه و افشین پیروانی مدیر تیم بزرگسالان پرسپولیس، مجموعه‌ای از تصمیم‌های اصلاحی و انگیزشی را با هدف ارتقای کیفیت و عملکرد فنی تیم ابلاغ کرد.

در این چارچوب، با هدف افزایش تعهد حرفه‌ای و تمرکز بازیکنان بر عملکرد درون زمین، ۲۰ درصد از حقوق و قرارداد اعضای تیم کسر شد؛ اقدامی که خود مدیرعامل نیز به میزان بالاتر داوطلبانه مشمول آن شده تا پیام همدلی و مسئولیت‌پذیری مدیریت به‌صورت عملی منتقل شود.

همچنین تأکید شده است که با رویکردی فنی و قاطع، برنامه‌های تمرینی و تصمیم‌های کادر فنی با دقت بیشتری دنبال شود تا پرسپولیس هرچه سریع‌تر از مقطع فعلی عبور کرده و با انسجام بیشتر، نتایج درخور نام و اعتبار باشگاه را به دست بیاورد. این تصمیم‌ها نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت برای ساختن تیمی منسجم‌تر، باانگیزه‌تر و آماده‌تر برای رقابت‌های پیش رو است.

مدیرعامل باشگاه همچنین با تاکید بر این که تامین خواسته هوادادان و شادی آن‌ها وظیفه اصلی و اساسی تمام ارکان باشگاه و تیم است؛ معاون ورزشی باشگاه را مکلف کرد و اختیار داد؛ در صورت صلاحدید، عملکرد بازیکنان را به صورت رسمی به اطلاع هواداران برساند و گزارشی را از وضعیت نقل و انتقالاتی و دلیل و وضعیت آسیب‌دیدگی‌ها را نیز آماده کند.