جریمه ۲۰ درصدی برای ناکامی بزرگ

باشگاه پرسپولیس در نامه‌ای خطاب به بازیکنان این تیم ضمن جریمه ۲۰ درصدی بایت عملکرد ضعیف طی دیدارهای اخیر، اعلام کرد هر کدام از آنها تمرکز لازم برای ادامه همکاری را ندارد می‌تواند تسویه کرده و جدا شود!

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه، با توجه به اختیاراتی که از هیات مدیره دریافت کرد، در نامه‌ای چندبندی خطاب به محسن خلیلی، معاون ورزشی باشگاه و افشین پیروانی مدیر تیم بزرگسالان پرسپولیس، مجموعه‌ای از تصمیم‌های اصلاحی و انگیزشی را با هدف ارتقای کیفیت و عملکرد فنی تیم ابلاغ کرد.

در این چارچوب، با هدف افزایش تعهد حرفه‌ای و تمرکز بازیکنان بر عملکرد درون زمین، ۲۰ درصد از حقوق و قرارداد اعضای تیم کسر شد؛ اقدامی که خود مدیرعامل نیز به میزان بالاتر داوطلبانه مشمول آن شده تا پیام همدلی و مسئولیت‌پذیری مدیریت به‌صورت عملی منتقل شود.

همچنین تأکید شده است که با رویکردی فنی و قاطع، برنامه‌های تمرینی و تصمیم‌های کادر فنی با دقت بیشتری دنبال شود تا پرسپولیس هرچه سریع‌تر از مقطع فعلی عبور کرده و با انسجام بیشتر، نتایج درخور نام و اعتبار باشگاه را به دست بیاورد. این تصمیم‌ها نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت برای ساختن تیمی منسجم‌تر، باانگیزه‌تر و آماده‌تر برای رقابت‌های پیش رو است.

مدیرعامل باشگاه همچنین با تاکید بر این که تامین خواسته هوادادان و شادی آن‌ها وظیفه اصلی و اساسی تمام ارکان باشگاه و تیم است؛ معاون ورزشی باشگاه را مکلف کرد و اختیار داد؛ در صورت صلاحدید، عملکرد بازیکنان را به صورت رسمی به اطلاع هواداران برساند و گزارشی را از وضعیت نقل و انتقالاتی و دلیل و وضعیت آسیب‌دیدگی‌ها را نیز آماده کند.

