ادامه روند ناکامی پرسپولیس/ گل گهر به صدر رسید

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال گل‌گهر سیرجان و پرسپولیس در دیداری حساس از هفته بیست‌و‌یکم لیگ برتر، از ساعت 17 امروز (شنبه) در ورزشگاه شهید حاج قاسم سلیمانی سیرجان به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری 3 بر یک شاگردان تارتار به پایان رسید تا این تیم با 21 امتیاز به صدر جدول لیگ برتر صعود کند.

نکته جالب در بازی گل‌گهر - پرسپولیس این بود که هر چهار گل مسابقه با شوت‌های از راه دور و از پشت محوطه جریمه به ثمر رسیدند که گل‌گهری‌ها سهم بیشتری در آنها داشتند.

گل اول گل‌گهر در این بازی را پویا پورعلی در دقیقه 20 با یک شوت والی زیبا از پشت محوطه جریمه به ثمر رساند. گل دوم گل‌گهر نیز مشابه گل قبلی و با ضربه والی زیبا توسط پوریا لطیفی‌‌فر در دقیقه 36 به ثمر نشست. لطیفی‌فر در نیمه دوم نیز به زیبایی با یک شوت زمینی از پشت محوطه جریمه در دقیقه 52 گل سوم تیمش را وارد دروازه نیازمند کرد تا روز خوب شاگردان تارتار تکمیل شود.

در سوی مقابل هم تک گل پرسپولیس را که روز بسیار بدی را پشت سر گذاشت، ایگور سرگیف با یک شوت بسیار زیبا در دقیقه 8+45 از راه دور وارد دروازه حریف کرد.

با این شکست، وضعیت فاجعه‌بار پرسپولیس در نیم‌فصل دوم بدتر شد؛ این تیم از شش بازی قبلی خود، چهار بازی را واگذار کرده که در تاریخ این تیم کم سابقه است. شاگردان اوسمار با این نتیجه 34 امتیازی شدند و به رده پنجم جدول سقوط کردند.

ترکیب گل‌گهر سیرجان: فرزین گروسیان، سیاوش یزدانی، امیر شبانی، آرمان اکوان، مجید عیدی، نمانیا توماشوویچ (85 - محمدرضا عباسی)، پویا پورعلی، نوید عاشوری، پوریا لطیفی‌فر (90 - علیرضا احسانی‌فر)، مهدی تیکدری (78 - رضا اسدی) و پوریا شهرآبادی (78 -سیامک نعمتی).

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، مرتضی پورعلی گنجی، حسین ابرقویی، میلاد سرلک، امیرحسین محمودی (64 - محمدحسین صادقی)، فرزین معامله‌گری، محمد خدابنده‌لو (46 - یعقوب براجعه)، دنیل گرا (84 - محمد عمری)، مارکو باکیچ (46 - سروش رفیعی)، علی علیپور و ایگور سرگیف.

داور: موعود بنیادی‌فر

اخطار: نوید عاشوری، نمانیا توماشوویچ و سیاوش یزدانی از گل‌گهر و دنیل گرا از پرسپولیس.

