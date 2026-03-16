به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال گل‌گهر سیرجان و پرسپولیس در دیداری حساس از هفته بیست‌و‌یکم لیگ برتر، از ساعت 17 امروز (شنبه) در ورزشگاه شهید حاج قاسم سلیمانی سیرجان به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این مسابقه با برتری 2 بر یک شاگردان تارتار به پایان رسید.

در حالی که پرسپولیس در نیمه اول هیچ موقعیت جدی روی دروازه گل‌گهر خلق نکرد و شوت به دروازه این تیم تا آخرین ثانیه‌های 45 دقیقه اول صفر بود، گل‌گهر با دو ضربه والی بسیار زیبا از پشت محوطه جریمه دو بار دروازه نیازمند را باز کرد.

در صحنه گل اول، پویا پورعلی در دقیقه 20 با یک ضربه زیبا گل اول را برای گل‌گهر به ثمر رساند و در دقیقه 36 نیز پوریا لطیفی‌فر با ضربه‌ای مشابه و دقیق برای بار دوم دروازه پرسپولیس را باز کرد. البته ایگور سرگیف در دقیقه 8+45 با شوتی سرکش از پشت محوطه جریمه دروازه گل‌گهر را باز کرد و اختلاف دو تیم را به یک گل رساند.

ترکیب گل‌گهر سیرجان: فرزین گروسیان، سیاوش یزدانی، امیر شبانی، آرمان اکوان، مجید عیدی، نمانیا توماشوویچ، پویا پورعلی، نوید عاشوری، پوریا لطیفی‌فر، مهدی تیکدری و پوریا شهرآبادی.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، مرتضی پورعلی گنجی، حسین ابرقویی، میلاد سرلک، امیرحسین محمودی، فرزین معامله‌گری، محمد خدابنده‌لو، دنیل گرا، مارکو باکیچ، علی علیپور و ایگور سرگیف.

داور: موعود بنیادی‌فر

اخطار: نوید عاشوری، نمانیا توماشوویچ و سیاوش یزدانی از گل‌گهر

