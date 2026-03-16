پیروزی پرگل دورتموند مقابل ماینتس در خانه
تیم فوتبال دورتموند بازی خانگی مقابل ماینتس را بردی پُرگل به پایان رساند.
به گزارش ایلنا، آغاز هفته بیستودوم بوندسلیگای آلمان با پیروزی پُرگل بورورسیا دورتموند همراه بود؛ جایی که زنبورها از ساعت 23 شب گذشته (جمعه) در دیداری خانگی میزبان ماینتس بودند و به برتری 4 بر صفر رسیدند.
برای تیم تحت هدایت نیکو کواچ در این بازی؛ سرهو گیراسی بریس (10 و 42) کرد و دیگر گلهای این تیم نیز توسط ماکسیمیلیان بایر (15) و دومنیک کهر (84-گلبهخودی) به ثمر رسیدند.