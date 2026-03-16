ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل گل گهر سیرجان

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری مهم در حالی مقابل گل‌گهر سیرجان قرار خواهد گرفت که در این دیدار شش بازیکن این تیم به علت مصدومیت حضور نخواهند داشت و نمی‌توانند این تیم را همراهی کنند.

در این دیدار حسین کنعانی، میلاد محمدی، اوستون اورونوف، امید عالیشاه، امین کاظمیان، تیوی بیفوما و البته یاسین سلمانی که از لیست کنار گذاشته شده، همراه سرخپوشان نخواهند بود و در این دیدار به میدان نخواهند رفت.

با این حال بازگشت رضا شکاری و محمد عمری، خبر مهمی است که باعث می‌شود تا اوسمار برای این دیدار امکان بیشتری را برای انعطاف و تغییر در این مسابقه در اختیار داشته باشد.

* نیازمند برای کلین‌شیت دو رقمی

پیام نیازمند، دروازه‌بان شماره یک تیم پرسپولیس، در این دیدار امیدوار است پس از ناکامی مقابل ملوان در برابر گل‌گهر سیرجان دروازه خود را بسته نگه دارد. او در بازی قبلی باوجود چند واکنش خوب از روی نقطه ‌پنالتی دروازه خود را باز شده دید و حالا باید امیدوار باشد که ارکان دفاعی تیمش هم با دقت و تمرکز بیشتری کار را دنبال کنند.

*در غیاب دو عنصر کلیدی

میلاد محمدی و حسین کنعانی دو بازیکن مصدوم تیم پرسپولیس در خط دفاعی هستند. مرتضی پورعلی‌گنجی و فرزین معامله‌گری جایگزین آنها خواهند شد تا به همراه ابرقویی و گرا خط هافبک چهار نفره را تشکیل بدهند.

*سروش به نیمکت می‌رود؟

مهم‌ترین سوال خط میانی پرسپولیس در مورد سروش رفیعی است. احتمالا پرسپولیس در این بازی مارکو باکیچ و میلاد سرلک را در خط هافبک خواهد داشت و روی دست آنها محمد خدابنده‌لو و امیرحسین محمودی بازی خواهند کرد. البته اوسمار وضعیت عمری را زیر نظر خواهد گرفت و شاید او در لحظه آخر وارد ترکیب شود.

*خط حمله با دو مهاجم

اعتقاد راسخ سرمربی برزیلی به دو مهاجم باعث شده تا بار دیگر علیپور و سرگیف شانس اصلی بازی در ترکیب اصلی را داشته باشند اما شاید این آخرین شانس آنها نیز برای نمایش خود محسوب شود. جایی که باید دروازه حریف را باز کنند و وظیفه گلزنی را انجام بدهند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل گل‌گهر:

پیام نیازمند

فرزین معامله‌گری، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، دنیل گرا

میلاد سرلک، مارکو باکیچ، محمد خدابنده‌لو، امیرحسین محمودی

ایگور سرگیف، علی علیپور

