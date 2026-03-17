دستیار یحیی در فولاد جدا شد

به گزارش ایلنا، محمد عسگری، آنالیزور سابق پرسپولیس که سابقه سال‌ها همکاری با یحیی گل‌محمدی را در کارنامه دارد و همراه با او به فولاد آمده بود، از جمع سرخ‌پوشان خوزستانی جدا شد. این جدایی تنها ۲۴ ساعت پس از پیروزی بزرگ فولاد مقابل پرسپولیس رقم خورد تا یکی از عناصر باتجربه کادر فنی فولاد به‌طور ناگهانی از این تیم جدا شود.

پس از استعفا و جدایی غیرمنتظره یحیی گل‌محمدی از فولاد، مدیران باشگاه تصمیم گرفتند به دستیار همیشگی و وفادار او یعنی حمید مطهری اعتماد کنند و او را به‌عنوان سرمربی انتخاب کردند. مطهری در نخستین آزمون خود روی نیمکت فولاد مقابل ملوان به تساوی یک بر یک رسید و در دومین دیدار، با وجود ده‌نفره شدن تیمش، موفق شد دست به کار بزرگی بزند و پرسپولیس را با نتیجه سه بر دو شکست دهد؛ بردی که نقش کادر فنی در آن پررنگ بود.

در این میان، محمد عسگری که به‌عنوان مربی در فولاد به یحیی گل‌محمدی مشاوره می‌داد، در دو دیدار اخیر نیز به‌عنوان دستیار حمید مطهری روی نیمکت فولاد حضور داشت. با این حال، امروز و پس از پیروزی شیرین فولاد برابر پرسپولیس، عسگری برای جدایی با باشگاه به توافق نهایی رسید و قرارداد خود را به‌طور رسمی فسخ کرد.

این مربی جوان که سابقه همکاری با یحیی گل‌محمدی در تیم‌های صبای قم، نفت تهران، ذوب‌آهن و شهرخودرو را دارد، تصور می‌شد به‌عنوان دستیار مطهری به کار خود ادامه دهد، اما این اتفاق رخ نداد. حالا باید دید مدیران فولاد چه گزینه‌ای را به‌عنوان جانشین عسگری در کادر فنی انتخاب خواهند کرد.

انتهای پیام/