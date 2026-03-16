اوسمار: بیشتر از نتیجه از عملکرد پرسپولیس ناراحتم
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از شکست تیمش مقابل فولاد خوزستان ابراز ناراحتی کرد.
به گزارش ایلنا، اوسمار ویرا پس از شکست سنگین پرسپولیس مقابل فولاد اظهار داشت: متأسفانه نتوانستیم آن نتیجهای را که میخواستیم، به دست بیاوریم و این نتیجه را به تیم فولاد تبریک میگویم. میخواهم به طرفدارانم بگویم که خیلی ناراحتیم. البته بیشتر از نتیجه، این ناراحتی بابت عملکردمان است.
وی در ادامه افزود: ناراحتم چون میدانم خیلی بهتر از اینکه امروز بودیم، میتوانیم بازی کنیم. به هواداران میگویم که همه سعی و تلاشمان را میکنیم که از این به بعد آنطور که هواداران دوست دارند و میخواهیم، نتیجه لازم را به دست بیاوریم تا به آن هدفی که در پایان فصل داریم، برسیم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس یادآور شد: متأسفانه در ابتدای بازی نتوانستیم آن شرایطی که میخواهیم و آن موقعیتهایی را که به دنبالش بودیم، به دست بیاوریم و استفاده کنیم. در اوایل بازی یک تعویض اجباری داشتیم و یک بازیکن مهم خود (امید عالیشاه) را که رهبر تیم است و داخل زمین خیلی میتوانست به ما کمک کند، از دست دادیم. اورونوف هم کمی درد داشت و اذیت شد و به همین در بین دو نیمه تعویضش کردیم.
اوسمار در پایان خاطر نشان کرد: در ادامه سعی کردیم شکل بازی را عوض کنیم و این یک موقعیت برای بازیکنانی مثل صادقی و محمودی بود که به زمین بروند که توانستند خودشان را نشان بدهند. آنها همچنین نشان دادند که در آینده میتوانیم روی چنین بازیکنان جوانی حساب کنیم.