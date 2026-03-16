اوسمار: بیشتر از نتیجه از عملکرد پرسپولیس ناراحتم

به گزارش ایلنا، اوسمار ویرا پس از شکست سنگین پرسپولیس مقابل فولاد اظهار داشت: متأسفانه نتوانستیم آن نتیجه‌ای را که می‌خواستیم، به دست بیاوریم و این نتیجه را به تیم فولاد تبریک می‌گویم. می‌خواهم به طرفدارانم بگویم که خیلی ناراحتیم. البته بیشتر از نتیجه، این ناراحتی بابت عملکردمان است.

وی در ادامه افزود: ناراحتم چون می‌دانم خیلی بهتر از اینکه امروز بودیم، می‌توانیم بازی کنیم. به هواداران می‌گویم که همه سعی و تلاش‌مان را می‌کنیم که از این به بعد آنطور که هواداران دوست دارند و می‌خواهیم، نتیجه لازم را به دست بیاوریم تا به آن هدفی که در پایان فصل داریم، برسیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس یادآور شد: متأسفانه در ابتدای بازی نتوانستیم آن شرایطی که می‌خواهیم و آن موقعیت‌هایی را که به دنبالش بودیم، به دست بیاوریم و استفاده کنیم. در اوایل بازی یک تعویض اجباری داشتیم و یک بازیکن مهم خود (امید عالیشاه) را که رهبر تیم است و داخل زمین خیلی می‌توانست به ما کمک کند، از دست دادیم. اورونوف هم کمی درد داشت و اذیت شد و به همین در بین دو نیمه تعویضش کردیم.

اوسمار در پایان خاطر نشان کرد: در ادامه سعی کردیم شکل بازی را عوض کنیم و این یک موقعیت برای بازیکنانی مثل صادقی و محمودی بود که به زمین بروند که توانستند خودشان را نشان بدهند. آنها همچنین نشان دادند که در آینده می‌توانیم روی چنین بازیکنان جوانی حساب کنیم.

