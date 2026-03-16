فولاد در اهواز صدرنشینی را از پرسپولیس گرفت

به گزارش ایلنا، در ادامه هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های فولاد خوزستان و پرسپولیس از ساعت 15 امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف هم رفتند که این مسابقه با شکست 3 بر یک پرسپولیس به پایان رسید.

فولاد که بازی را بهتر از پرسپولیس شروع کرده بود، در همان دقیقه 21 روی یک ارسال دقیق از جناح چپ و قطع توپ احسان محروقی دروازه پرسپولیس را باز کرد.

پرسپولیس اما با وجود اینکه برای رسیدن به صدر جدول نیاز به برتری در این مسابقه داشت، نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد و در کمال تعجب هیچ موقعیت جدی را روی دروازه حامد لک خلق نکرد تا اینکه در دقیقه 88، خطای سرآبادانی روی ابرقویی را پیام حیدری بعد از بررسی VAR پنالتی تشخیص داد و علی علیپور این ضربه پنالتی را وارد دروازه لک کرد.

در حالی که بازی می‌رفت تا با نتیجه تساوی به پایان برساند، فرشاد احمدزاده در دقیقه 2+90 روی ارسال رامین رضاییان از نقطه کرنر، دروازه پرسپولیس را به زیبایی باز کرد تا فولادی‌ها یک بار دیگر از حریف خود پیش بیفتند.

این پایان کار نبود و یوسف مزرعه ستاره جوان تیم فولاد که روز پُرفروغی را سپری کرده بود، در دقیقه 4+90 با یک حرکت انفرادی فوق‌العاده و ضربه‌ای دقیق دروازه پیام نیازمند را برای سومین بار در این مسابقه باز کرد.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، دنیل گرا، سروش رفیعی (46 - محمد خدابنده‌لو)، مارکو باکیچ، محمدامین کاظمیان (69 - محمدحسین صادقی)، امید عالیشاه (9 - امیرحسین محمودی)، اوستون ارونوف (46-مرتضی پورعلی‌گنجی) و علی علیپور.

ترکیب فولاد خوزستان: حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، رامین رضاییان، سینا اسدبیگی (81 - سینا مریدی)، امیرمسعود سرآبادانی، فرشاد احمدزاده،‌ یوسف مزرعه (6+90 - ابوالفضل زاده عطار)، ساسان انصاری (71 - محمدرضا سلیمانی) و احسان محروقی (81- امیرحسین جولانی).

داور: پیام حیدری

اخطار: ساسان انصاری از فولاد خوزستان

اخراج: امیرمسعود سرآبادانی در دقیقه 89 از فولاد خوزستان

