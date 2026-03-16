ترکیب فولاد مقابل پرسپولیس مشخص شد

به گزارش ایلنا، در این بازی حساس، حمید مطهری تقریبا به همه چهره‌های مشهور خود میدان داده و امیدوار است که در این بازی حساس تیمش به پیروزی برسد تا نیم فصل دوم را در رقابتهای خانگی به بهترین شکل ممکن آغاز کند. نکته جالب اینکه در این بازی تعداد زیادی از بازیکنان سابق تیم پرسپولیس هم در ترکیب اصلی فولاد حضور دارند و از ابتدا بازی خواهند کرد.

در این بازی، رامین رضاییان و فرشاد احمدزاده دو بازیکن نیم فصل اول استقلال و پرسپولیس از ابتدا بازی خواهند کرد تا حمید مطهری اهمیت آنها را به عنوان خریدهای جدید تیمش نشان دهد. البته این موضوع چندان هم عجیب و دور از انتظار نیست و این دو بازیکن جزو عناصر کلیدی این تیم در نیم فصل دوم فولاد خواهند بود.

حامد لک به همراه علی نعمتی، رامین رضاییان، سینا اسدبیگی، فرشاد احمدزاده و ساسان انصاری، شش بازیکنی هستند که با سابقه حضور در پرسپولیس، امروز مقابل تیم سابق خود بازی خواهند کرد و احتمالا انگیزه خاص خود را در این جدال حساس خواهند داشت.

یوسف مزرعه بازیکن 20 ساله تیم فولاد جوانترین بازیکن تیم فولاد خواهد بود که در پست وینگر چپ بازی خواهد کرد. او امید زیادی دارد تا بتواند در این مسابقه خود را نشان دهد و فرصت بسیار خوبی را در این زمینه به دست آورده است.

بازوبند کاپیتانی تیم فولاد هم نظیر بازیهای قبلی بر بازوی ساسان انصاری است و او هم باتوجه به ماجراهای خود با پرسپولیس، از انگیزه بالایی برخوردار است.

ترکیب فولاد مقابل پرسپولیس به این شرح است:

حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق پور، رامین رضاییان، سینا اسدبیگی، پوریا سر آبادانی، فرشاد احمدزاده، یوسف مزرعه، ساسان انصاری، احسان محروقی

