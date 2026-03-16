رونمایی از ترکیب پرسپولیس مقابل فولاد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته هجدهم لیگ برتر از ساعت 15 امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه شهدای فولاد به مصاف تیم فولاد خوزستان خواهد رفت. بر همین اساس ترکیب 11 نفره سرخپوشان به شرح زیر اعلام شد:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، دنیل گرا، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، محمدامین کاظمیان، امید عالیشاه، اوستون ارونوف و علی علیپور.

در این بازی امیررضا رفیعی، محمد گندمی، سهیل صحرایی، مرتضی پورعلی‌گنجی، فرزین معامله‌گری، علیرضا عنایت‌زاده، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، محمدحسین صادقی، امیرحسین محمودی و رضا شکاری نفرات ذخیره پرسپولیس هستند.

