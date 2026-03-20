دنیل گِرا به پرسپولیس پیوست

به گزارش ایلنا، پرسپولیس بعد از هفته‌ها بررسی و مذاکره برای تقویت پست دفاع راست، سرانجام به یک گزینه اروپایی رسید. سرخ‌پوشان پیش‌تر مذاکراتی با خواجه‌اکبر علیجانوف، مدافع راست باشگاه پاختاکور و تیم ملی ازبکستان داشتند اما در نهایت آن مذاکرات به نتیجه نرسید تا قرمزها مسیر نقل‌وانتقالاتی خود را تغییر دهند و حالا دنیل گِرا به‌عنوان انتخاب نهایی معرفی شده؛ بازیکنی که قرار است بزودی وارد ایران شود.

جانشین اوریه؛ دغدغه‌ای که بالاخره رفع شد

پست دفاع راست در این فصل یکی از نقاط چالش‌برانگیز پرسپولیس بود. عدم تداوم حضور سرژ اوریه، این جناح را به یک مسئله جدی برای کادرفنی تبدیل کرد. اوسمار ویرا از مدت‌ها قبل تأکید داشت این پست باید با یک بازیکن باتجربه و آماده تقویت شود؛ خواسته‌ای که حالا با انتخاب گِرا، وارد فاز اجرا شده است.

دنیل گِرا کیست؟ مدافع کلاسیک با تجربه اروپایی

گرا ۳۰ ساله و متولد بوداپست، فوتبال حرفه‌ای خود را در لیگ مجارستان پشت سر گذاشته است. او در فصل‌های اخیر مهره ثابت تیم Diósgyőri VTK بوده و به‌عنوان یک مدافع راست تخصصی، عملکردی باثبات از خود نشان داده است.

قد ۱۸۱ سانتی‌متری، پای تخصصی راست و تجربه بالای بازی در سطح اول فوتبال مجارستان، از او یک دفاع راست کلاسیک ساخته؛ بازیکنی که بیش از نمایش‌های پرزرق‌وبرق، به نظم و مسئولیت‌پذیری شناخته می‌شود. آمار هجومی او چشمگیر نیست اما این دقیقا همان پروفایلی است که اوسمار دنبالش بود: مدافعی منضبط، کم‌اشتباه و قابل اتکا.

آمار فصل جاری؛ عددها چه می‌گویند؟

گِرا در رقابت‌های این فصل لیگ مجارستان

۱۶ بازی رسمی لیگ (تقریباً همه به‌عنوان بازیکن فیکس)

۱۳۳۷ دقیقه بازی

۱ گل + ۱ پاس گل

۳ کارت زرد

میانگین ۱.۵ تکل و ۱.۱ قطع توپ در هر بازی

آمار کلی دوران حرفه‌ای او هم شامل بیش از ۱۸۰ بازی رسمی در لیگ‌های مجارستان با حدود ۲۵ تا ۲۷ گل است؛ آماری که از تجربه بالا و ثبات او حکایت دارد.

خرید بی‌سروصدا، اما مهم

اگر این انتقال نهایی شود، گِرا نه به‌عنوان یک ستاره پرهیاهو، بلکه به‌عنوان یک انتخاب کاربردی وارد پرسپولیس خواهد شد. خریدی برای بالا بردن عمق ترکیب، کاهش ریسک در جناح راست و بازگرداندن ثبات دفاعی.

