لیورپولی ها سورپرایز شدند؛ بازگشت فرعون

به گزارش ایلنا، صلاح پس از بازگشت از جام ملت‌های آفریقا به جمع بازیکنان لیورپول پیوسته است؛ رقابتی که تیم ملی کشورش، مصر، در مرحله نیمه‌نهایی با شکست مقابل سنگال از آن کنار رفت.

وینگر لیورپول در جریان این تورنمنت ۴ گل و ۱ پاس گل برای مصر به ثبت رساند و نمایش‌های خوبی خارج از مرسی‌ساید داشت، اما یک بار دیگر بدون کسب جام بازمی‌گردد، چرا که قهرمانی در جام ملت‌های آفریقا همچنان از دسترس او دور مانده است.

صلاح در تمرینات گ پیش از دیدار لیورپول مقابل مارسی شرکت کرد و در فهرست تیم آرنه اشلوت برای سفر به آن سوی کانال مانش و رویارویی با غول‌های فوتبال فرانسه قرار گرفته است.

دومینیک سوبوسلای در مدت حضور صلاح در جام ملت‌ها روزانه با او در تماس بوده، اما از ارائه هرگونه نشانه‌ای درباره وضعیت روحی این مهاجم خودداری کرده است.

این هافبک گفت:«ما درباره همه چیز صحبت می‌کنیم، اما این موضوع بین من و اوست. او برمی‌گردد و بعد ما به مسیرمان ادامه می‌دهیم. او اینجا خواهد بود و این تصمیم سرمربی و باشگاه است. این موضوع درباره ما نیست، درباره خود اوست.»

اشلوت از بازگشت صلاح استقبال می‌کند تا خط حمله‌ای را تقویت کند که در حال حاضر الکساندر ایساک را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. خط تهاجمی لیورپول در هفته‌های اخیر کم‌فروغ بوده و تنها هوگو اکیتیکه تا حدی توانسته تهدیدی جدی در فاز هجومی ایجاد کند.

مارسی در این فصل رقابت‌ها موفق شده نیوکسل، آژاکس و یونیون سن‌ژیلواز را شکست دهد و لیورپول باید مراقب باشد تا لغزشی نداشته باشد و از جایگاه‌های صعود خارج نشود.

