خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رامین در فولاد رویت شد

کد خبر : 1742117
لینک کوتاه کپی شد.

رامین رضاییان در جمع بازیکنان فولاد حضور یافته و آماده مسابقات بعدی می‌شود.

به گزارش ایلنا، ستاره پیشین استقلال که پیوستن او به فولاد خوزستان قطعی شده بود، امروز برای اولین بار با پیراهن تیم جدید رویت شد؛ آنهم در مراسم معارفه سرمربی جدید فولاد.

در تصاویری که باشگاه فولاد از مراسم معارفه حمید مطهری به عنوان سرمربی جدید این تیم منتشر کرده، رامین رضاییان هم در حالی که پیراهن تمرینی فولاد را برتن دارد ، کنار ساسان انصاری کاپیتان باتجربه این تیم دیده می‌شود.

رضاییان که با نظر یحیی  گل‌محمدی به عضویت فولاد خوزستان در آمد، حالا تمریناتش را در حالی شروع کرده که حمید مطهری به عنوان سرمربی کار را جلو می‌برد.

با این حال رامین انگیزه فراوانی دارد تا در تیم جدید خود هم توانایی‌های فنی اش را نشان بدهد. او خودش را در کنار سایر بازیکنان برای بازی با ملوان در انزلی آماده می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار