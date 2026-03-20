باشگاه ذوب آهن: حاضریم بازی نکنیم تا آقای ساپینتو رنج سفر به اصفهان را نکشد!

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام سازمان لیگ دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و استقلال با یک روز تاخیر روز جمعه سوم بهمن برگزار شود. موضوعی که با واکنش تیم میزبان مواجه شده است.

باشگاه ذوب آهن اصفهان با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به تغییر و جابجایی تاریخ دیدار با استقلال تهران نوشت:

"مهمان نوازی و احترام به مهمان خارجی فرهنگ پسندیده‌ای است که اکثر مردم ایران صاحب این دیدگاه و فرهنگ هستند اما قرار نیست خارجی پرستی را جایگزین مهمان نوازی کنیم!

بر این اساس، اگر قرار است لطفی به استقلال و آقای ساپینتو شود نباید این لطف بی‌دلیل یا با دلیل به منزله آسیب زدن به تیم‌های دیگر باشد. از ابتدای لیگ برتر قرار ما این بود که به برنامه مسابقات احترام بگذاریم، نه به تغییر برنامه مسابقات!

روی سخن ما با سازمان لیگ است: وقتی شما به عنوان متولی و برنامه‌ریز مسابقات فوتبال به برنامه خود احترام نمی‌گذارید چگونه توقع دارید باشگاه‌ها به آن احترام بگذارند؟ قرار بر این است که شما به عنوان سازمان لیگ، استقلال داشته باشید نه آنکه هوای استقلال را داشته باشید!

پرسش اینجاست: چرا هر کسی بیشتر احترام می‌گذارد، کمتر اعتراض می‌کند و به اخلاق پایبند است بیشتر آسیب می‌بیند؟ چرا فرهنگ اعتراض کردن در فوتبال را با رفتارهای تبعیض‌آمیز و غیر منطقی باب می‌کنید؟

باشگاه ریشه‌دار و اخلاق مدار ذوب‌آهن با بیش از نیم قرن سابقه در ورزش ایران ضمن احترام به برنامه اصلی،‌ روز پنجشنبه دوم بهمن‌ماه جاری آماده میزبانی از تیم استقلال در ورزشگاه فولادشهر اصفهان است. این باشگاه امکان برگزاری مسابقه مورد اشاره در تاریخ دیگری را ندارد و چنانچه دوستان اصرار دارند حاضریم بازی نکنیم تا آقای ساپینتو رنج سفر به اصفهان را نکشد!"

