شکست بارسلونا مقابل سوسیداد/ رئال مادرید به یک قدمی صدر رسید
تیم فوتبال بارسلونا در خانه رئال سوسیداد تن به شکست داد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال بارسلونا در ادامه رقابتهای هفته بیستم لالیگای اسپانیا و از ساعت 23:30 شب گذشته (یکشنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان رئال سوسیداد بود و مقابل میزبان 10 نفره خود تن به شکست 2 بر یک داد.
تک گل بلوگرانا در این بازی توسط مارکوس رشفورد و در دقیقه 70 زده شد؛ ضمن اینکه 2 گل این تیم توسط فرمین لوپس و لامین یامال از سوی VAR مردود اعلام شد.
همچنین در دقیقه 88 این بازی و با اخراج کارلوس سولر، سوسیداد 10 نفره مسابقه را به پایان برد.
در دیگر بازی برگزار شده؛ سلتاویگو در خانه 3 بر صفر رایووایکانو را شکست داد.
در جدول ردهبندی لالیگا؛ بارسلونا همچنان با 49 امتیاز صدرنشین است و رئال مادرید 48 امتیازی نیز در رده دوم قرار دارد.