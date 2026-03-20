شکست بارسلونا مقابل سوسیداد/ رئال مادرید به یک قدمی صدر رسید

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال بارسلونا در ادامه رقابت‌‌های هفته بیستم لالیگای اسپانیا و از ساعت 23:30 شب گذشته (یکشنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان رئال سوسیداد بود و مقابل میزبان 10 نفره خود تن به شکست 2 بر یک داد.

تک گل بلوگرانا در این بازی توسط مارکوس رشفورد و در دقیقه 70 زده شد؛ ضمن اینکه 2 گل این تیم توسط فرمین لوپس و لامین یامال از سوی VAR مردود اعلام شد.

همچنین در دقیقه 88 این بازی و با اخراج کارلوس سولر، سوسیداد 10 نفره مسابقه را به پایان برد.

در دیگر بازی برگزار شده؛ سلتاویگو در خانه 3 بر صفر رایووایکانو را شکست داد.

در جدول رده‌بندی لالیگا؛ بارسلونا همچنان با 49 امتیاز صدرنشین است و رئال مادرید 48 امتیازی نیز در رده دوم قرار دارد.

