پرسپولیس و فجرسپاسی با تساوی به رختکن رفتند

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال فجر سپاسی شیراز و پرسپولیس در چارچوب دیداری از هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، از ساعت 14 امروز (یکشنبه) در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این مسابقه با نتیجه تساوی یک - یک به پایان رسید.

در این بازی حسین شهابی در دقیقه 8 روی یک ضربه کرنر موفق شد دروازه پرسپولیس را باز کند، اما در ادامه روی یک حرکت ترکیبی بازیکنان پرسپولیس در دقیقه 21، با پاس در عرض علی علیپور، رضا شکاری موفق شد دروازه فجر را با ضربه سر باز کند و کار را به تساوی بکشاند.

ترکیب فجر سپاسی: علیرضا رضایی، مهران موسوی، محمد آژیر، علی هلیچی، ساسان جعفری کیا، مسعود ریگی، فرشید اسماعیلی، میثم مرادی، زبیر نیک نفس، حسین شهابی و مهدی شریفی.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، یعقوب براجعه، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، سروش رفیعی، میلاد سرلک، محمدامین کاظمیان، رضا شکاری، علی علیپور و اوستون ارونوف.

داور: بیژن حیدری

اخطار: ساسان جعفری کیا و محمد آژیر از فجر

