ترکیب فجرسپاسی مقابل پرسپولیس

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال فجر سپاسی از ساعت ۱۴ امروز در ورزشگاه پارس شیراز میزبان پرسپولیس خواهد بود. بازی رفت دو تیم با تساوی یک بر یک به پایان رسید و حالا دو تیم در شرایطی مجددا مقابل هم قرار می‌گیرند که فجر به دنبال بهبود جایگاه خود است و هدف پرسپولیس صدرنشینی است.

فجری‌ها در نقل و انتقالات زمستانی بازیکنانی جدید به خدمت گرفتند تا به گفته قربانی، تقویت شوند و باید دید این مربی از این بازیکنان در بازی حساس امروز چه استفاده‌ای خواهد کرد.

با نظر پیروز قربانی، این نفرات در ترکیب اصلی فجر قرار دارند:

علیرضا رضایی، مهران موسوی، محمد آژیر، علی هلیچی، ساسان جعفری کیا، مسعود ریگی، فرشید اسماعیلی، میثم مرادی، زبیر نیک نفس، حسین شهابی، مهدی شریفی.

البته این ترکیب بدون سورپرایز نیست؛ قرار گرفتن علیرضا رضایی و زبیر نیک نفس در ترکیب اصلی از تغییرات جالب ترکیب فجر سپاسی برای این بازی است. همچنین مهدی شریفی مهاجمان تازه وارد این تیم نیز از همین ابتدا فیکس شده است‌.

