پیکان نیم فصل دوم را با شکست ذوب آهن آغاز کرد

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال پیکان و ذوب‌آهن اصفهان از ساعت 15 امروز (جمعه) در چارچوب هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه 2 بر صفر به سود پیکانی‌ها به پایان رسید.

گل اول این بازی را حجت احمدی خرید جدید پیکان در دقیقه 76 به ثمر رساند. احمدی در نیم‌فصل اول در استقلال خوزستان حضور داشت که به دلیل مشکلات مالی از جمع خوزستانی‌ها جدا شد و به پیکان پیوست. البته این پایان کار نبود و فرید امیری در دقیقه 5+90 روی یک ضدحمله برای دومین بار دروازه ذوبی‌ها را گشود.

شاگردان سعید دقیقی با این پیروزی 18 امتیازی شده و در جایگاه دهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفتند. شاگردان قاسم حدادی‌فر نیز با 14 امتیاز همچنان در رده چهاردهم جدول ایستادند.

قضاوت این دیدار برعهده احسان اکبری بود.

در دیگر دیدار امروز، تیم‌های فولاد خوزستان و چادرملو یزد به تساوی بدون گل بسنده کردند.

برنامه ادامه دیدارهای هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

شنبه - 27 دی ماه 1404

سپاهان - ملوان، ساعت 16، ورزشگاه نقش جهان اصفهان

مس رفسنجان - خیبر خرم‌آباد، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدای مس

یکشنبه - 28 دی ماه 1404

شمس آذر قزوین - استقلال خوزستان، ساعت 14، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

آلومینیوم اراک - گل‌گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

فجرسپاسی شیراز - پرسپولیس، ساعت 14، ورزشگاه پارس شیراز

استقلال - تراکتور تبریز، ساعت 16، ورزشگاه شهید نصیری یزد

