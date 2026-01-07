با حضور بیش از ۶۰۰ ورزشکار
هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر آغاز شد
مراسم افتتاحیه هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر با حضور محمد چکشیان معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر در ورزشگاه کارکران شهید معتمدی تهران برکزار شد.
به گزارش ایلنا، در مراسم افتتاحیه این مسابفات که با حضور بیش از 600 ورزشکار از سراسر کشور طی 3 روز برگزار می شود محمد چکشیان معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کار با بیان اهمیت سلامتی بانوان کارکر گفت : المپیاد هشتم متفاوت از المپیادهای گذشته تدارک دیده شد و در حقیقت امروز نمایندکان بنگاههای اقتصادی و تولیدی سراسر کشور به این مرحله راه یافته اند.
وی افزود : در این دوره تصمیم گرفتیم تا پویش ورزش های سلامت محور را با مشارکت بنگاههای تولیدی و اقتصادی راه اندازی کنیم به این ترتیب که رقابت ها اول بین خود کارخانجات و بنگاههای تولیدی برگزار شد و سپس از هر استان منتخبین بنگاههای تولیدی به دور پایانی المپیاد راه یافتند .
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: براساس آماری که به دست ستاد اجرایی المپیاد رسیده بیش از 30 هزار نفر از بانوان کارگر در رقابت های بنگاههای تولیدی و اقتصادی حضور یافتند و این یک تحول بزرگ در نگاه به ورزش های سلامت محور بانوان کارگر است و امیدواریم در سال های آینده با گستره بیشتری المپیاد و ورزش های سلامت محور را شاهد باشیم .
المپباد وررشی بانوان کارگر طی سه روز در 8 رشته ورزشی در تهران برگزار خواهد شد .