هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر آغاز شد

به گزارش ایلنا، در مراسم افتتاحیه این مسابفات که با حضور بیش از 600 ورزشکار از سراسر کشور طی 3 روز برگزار می شود محمد چکشیان معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کار با بیان اهمیت سلامتی بانوان کارکر گفت : المپیاد هشتم متفاوت از المپیادهای گذشته تدارک دیده شد و در حقیقت امروز نمایندکان بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی سراسر کشور به این مرحله راه یافته اند.

وی افزود : در این دوره تصمیم گرفتیم تا پویش ورزش های سلامت محور را با مشارکت بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی راه اندازی کنیم به این ترتیب که رقابت ها اول بین خود کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی برگزار شد و سپس از هر استان منتخبین بنگاه‌های تولیدی به دور پایانی المپیاد راه یافتند .

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: براساس آماری که به دست ستاد اجرایی المپیاد رسیده بیش از 30 هزار نفر از بانوان کارگر در رقابت های بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی حضور یافتند و این یک تحول بزرگ در نگاه به ورزش های سلامت محور بانوان کارگر است و امیدواریم در سال های آینده با گستره بیشتری المپیاد و ورزش های سلامت محور را شاهد باشیم .

المپباد وررشی بانوان کارگر طی سه روز در 8 رشته ورزشی در تهران برگزار خواهد شد .

