فوری: جدایی سه ستاره خبرساز استقلال قطعی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، رامین رضاییان، عارف آقاسی و ابوالفضل جلالی که همگی تا همین چند ماه قبل جزو نفرات ملی‌پوش استقلال بودند، اکنون به سمت درب خروجی و پایان همکاری با این باشگاه مشایعت شده‌اند.

سه بازیکن شناخته‌شده تیم یعنی رامین رضاییان، ابوالفضل جلالی و عارف آقاسی با وجود حضور در محل تمرین، اجازه حضور در تمرینات گروهی را پیدا نکردند. رضاییان به‌صورت انفرادی کنار زمین تمرین کرد و جلالی و آقاسی به انجام تمرینات بدنسازی و وزنه محدود شدند.

نکته قابل توجه این است که با وجود انتشار تصاویر این بازیکنان در رسانه رسمی باشگاه در روز گذشته، در گزارش تصویری تمرین امروز هیچ تصویری از آنها منتشر نشد. غیبتی که عمق اختلافات موجود را نشان می‌دهد و پیامی روشن از تداوم وضعیت فعلی دارد.

بر اساس شنیده‌ها، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، همچنان موضع خود را تغییر نداده و به مدیران باشگاه اعلام کرده که رضاییان، جلالی و آقاسی از نظر فنی می‌توانند تیم را ترک کنند. این موضع ادامه همان خط فکری روزهای گذشته است و تأکید می‌کند که بازیکنان فعلاً در چرخه تمرینات گروهی جایی ندارند.

در سوی مقابل، مدیران باشگاه طی روزهای اخیر تلاش‌هایی برای کاهش تنش و یافتن راه‌حل میانه انجام داده‌اند، اما تاکنون نتیجه ملموسی حاصل نشده است. اکنون استقلال با چالشی جدی روبه‌روست؛ از یک سو تمایل سه بازیکن به جدایی و از سوی دیگر نیاز تیم به حفظ عمق ترکیب در حالی که پنجره نقل‌وانتقالاتی بسته است. تمرین امروز نشان می‌دهد این پرونده هنوز باز و پرابهام باقی مانده است.

