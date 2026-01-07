ترکیب احتمالی بارسلونا مقابل بیلبائو

به گزارش ایلنا، بارسلونا در حالی آماده رویارویی با اتلتیک بیلبائو می‌شود که این مسابقه از اهمیت ویژه‌ای برای شاگردان هانسی فلیک برخوردار است. کاتالان‌ها امیدوارند با عبور از سد حریف باسکی، جواز حضور در دیدار نهایی سوپرجام اسپانیا را به دست آورند.

در سوی مقابل، اتلتیک بیلبائو نیز با انگیزه بالا پا به این مسابقه می‌گذارد. اظهارات اخیر اعضای این تیم نشان می‌دهد بیلبائویی‌ها به دنبال استفاده از نقاط ضعف بارسلونا هستند و قصد دارند با ارائه نمایشی منسجم، شانس خود را برای صعود امتحان کنند.

این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که ترکیب بارسلونا با تغییراتی همراه بوده و وضعیت برخی بازیکنان کلیدی، از جمله مصدومان، به یکی از دغدغه‌های اصلی کادر فنی این تیم تبدیل شده است. با این حال، فلیک و شاگردانش تلاش می‌کنند با تکیه بر توان فنی و تجربه بازیکنان خود، نتیجه لازم را کسب کنند.

دیدار بارسلونا و اتلتیک بیلبائو یکی از جذاب‌ترین بازی‌های سوپرجام اسپانیا به شمار می‌رود و نتیجه آن می‌تواند نقش مهمی در تعیین تیم راه‌یافته به فینال این رقابت‌ها داشته باشد.

ترکیب احتمالی بارسلونا:

فران تورس

لامین یامال پدری رافینیا

دی یونگ اریک گارسیا

ژول کونده کوبارسی ج.مارتین بالده

خوان گارسیا

انتهای پیام/