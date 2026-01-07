به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال امید ایران از ساعت ۱۵ امروز (چهارشنبه)‌ نخستین بازی خود را در گروه C جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا مقابل کره جنوبی در ورزشگاه الشباب ریاض برگزار کرد که این بازی در نهایت با تساوی بدون گل تمام شد.

شاگردان امیدرضا روانخواه در این دیدار مقابل حریفی به زمین رفتند که قهرمانی سال ۲۰۲۰ و نایب قهرمانی سال ۲۰۱۸ را در کارنامه دارد و در هر چهار بازی قبلی‌اش با ایران در این رده سنی برنده شده بود.

محمد خلیفه، مسعود محبی(۸۳- دانیال ایری)، مهدی مهدوی، ارشیا وثوقی‌فرد، فرزین معامله‌گری، پوریا لطیفی‌فر، محمدجواد حسین‌نژاد(۶۲- امیرمحمد رزاقی‌نیا)، مهدی گودرزی(۷۱- مهدی جعفری)، عباس حبیبی(۶۲- محمد حسین صادقی)، یادگار رستمی و رضا غندی‌پور(۷۱- محمد عسگری) برای ایران به زمین رفتند.

