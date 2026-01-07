به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، براساس اعلام سازمان و لیگ و مسابقات، رقابت‌های بخش بانوان روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه و مسابقات مردان روز جمعه ۱۹ دی ماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار خواهد شد که برنامه مسابقات به تفکیک به شرح ذیل است:

****در بخش بانوان( پنجشنبه ۱۸ دی ماه)/

در گروه یک:

مرحله اول

هیئت کاراته یزد - استراحت

افلاک لرستان - ستارگان ماتسوشیما

کیوکوشین iku - هیئت کاراته کردستان

مرحله دوم

افلاک لرستان - استراحت

کیکوشین iku - هیئت کاراته یزد

هیئت کاراته کردستان - ستارگان ماتسوشیما

در گروه دو:

مرحله اول

آکادمی اسماعیلی - استراحت

شهید زین الدین - شهید اسلامی نسب

هشتمین خورشید - آینده داران ماتسوشیما

مرحله دوم

شهید زین الدین - استراحت

هشتمین خورشید - آکادمی اسماعیلی

آینده داران ماتسوشیما - شهید اسلامی نسب

وزن کشی مسابقات روز چهارشنبه ۱۷ دی از ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار می شود.

****در بخش مردان(روز جمعه ۱۹ دی ماه)/

در گروه یک/

مرحله اول:

دالکورد - پاس مازندران

کیوکوشین ماتسوشیما - نیروی زمینی ارتش

مرحله دوم:

کیوکوشین ماتسوشیما - پاس مازندران

نیروی زمینی ارتش - دالکورد

در گروه دو/

مرحله اول:

هیئت کاراته کردستان - عقاب نهاجا

المهدی - آسیا ماسه ساز

مرحله دوم:

المهدی - عقاب نهاجا

آسیا ماسه ساز - هیئت کاراته کردستان

وزن کشی مسابقات روز پنجشنبه ۱۸ دی از ساعت ۱۵ الی ۱۷ انجام می شود.

انتهای پیام/