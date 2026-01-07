خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۸ و ۱۹ دی ماه؛

زنگ آغاز سوپرلیگ سبک‌های آزاد کاراته به صدا درمی‌آید

زنگ آغاز سوپرلیگ سبک‌های آزاد کاراته به صدا درمی‌آید
کد خبر : 1738601
لینک کوتاه کپی شد.

هفته اول سوپر لیگ سبک‌های آزاد کاراته بانوان و آقایان ۱۸ و ۱۹ دی ماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، براساس اعلام سازمان و لیگ و مسابقات، رقابت‌های بخش بانوان روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه و مسابقات مردان روز جمعه ۱۹ دی ماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار خواهد شد که برنامه مسابقات به تفکیک به شرح ذیل است:

****در بخش بانوان( پنجشنبه ۱۸ دی ماه)/

در گروه یک:

مرحله اول

هیئت کاراته یزد - استراحت

افلاک لرستان - ستارگان ماتسوشیما

کیوکوشین iku - هیئت کاراته کردستان

مرحله دوم

افلاک لرستان - استراحت

کیکوشین iku - هیئت کاراته یزد

هیئت کاراته کردستان - ستارگان ماتسوشیما

در گروه دو:

مرحله اول

آکادمی اسماعیلی - استراحت

شهید زین الدین - شهید اسلامی نسب

هشتمین خورشید - آینده داران ماتسوشیما

مرحله دوم

شهید زین الدین - استراحت

هشتمین خورشید - آکادمی اسماعیلی

آینده داران ماتسوشیما - شهید اسلامی نسب

وزن کشی مسابقات روز چهارشنبه ۱۷ دی از ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار می شود.

****در بخش مردان(روز جمعه ۱۹ دی ماه)/

در گروه یک/

مرحله اول:

دالکورد - پاس مازندران

کیوکوشین ماتسوشیما - نیروی زمینی ارتش

مرحله دوم:

کیوکوشین ماتسوشیما - پاس مازندران

نیروی زمینی ارتش - دالکورد

در گروه دو/

مرحله اول:

هیئت کاراته کردستان - عقاب نهاجا

المهدی - آسیا ماسه ساز

مرحله دوم:

المهدی - عقاب نهاجا

آسیا ماسه ساز - هیئت کاراته کردستان

وزن کشی مسابقات روز پنجشنبه ۱۸ دی از ساعت ۱۵ الی ۱۷ انجام می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی