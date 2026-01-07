۱۸ و ۱۹ دی ماه؛
زنگ آغاز سوپرلیگ سبکهای آزاد کاراته به صدا درمیآید
هفته اول سوپر لیگ سبکهای آزاد کاراته بانوان و آقایان ۱۸ و ۱۹ دی ماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، براساس اعلام سازمان و لیگ و مسابقات، رقابتهای بخش بانوان روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه و مسابقات مردان روز جمعه ۱۹ دی ماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار خواهد شد که برنامه مسابقات به تفکیک به شرح ذیل است:
****در بخش بانوان( پنجشنبه ۱۸ دی ماه)/
در گروه یک:
مرحله اول
هیئت کاراته یزد - استراحت
افلاک لرستان - ستارگان ماتسوشیما
کیوکوشین iku - هیئت کاراته کردستان
مرحله دوم
افلاک لرستان - استراحت
کیکوشین iku - هیئت کاراته یزد
هیئت کاراته کردستان - ستارگان ماتسوشیما
در گروه دو:
مرحله اول
آکادمی اسماعیلی - استراحت
شهید زین الدین - شهید اسلامی نسب
هشتمین خورشید - آینده داران ماتسوشیما
مرحله دوم
شهید زین الدین - استراحت
هشتمین خورشید - آکادمی اسماعیلی
آینده داران ماتسوشیما - شهید اسلامی نسب
وزن کشی مسابقات روز چهارشنبه ۱۷ دی از ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار می شود.
****در بخش مردان(روز جمعه ۱۹ دی ماه)/
در گروه یک/
مرحله اول:
دالکورد - پاس مازندران
کیوکوشین ماتسوشیما - نیروی زمینی ارتش
مرحله دوم:
کیوکوشین ماتسوشیما - پاس مازندران
نیروی زمینی ارتش - دالکورد
در گروه دو/
مرحله اول:
هیئت کاراته کردستان - عقاب نهاجا
المهدی - آسیا ماسه ساز
مرحله دوم:
المهدی - عقاب نهاجا
آسیا ماسه ساز - هیئت کاراته کردستان
وزن کشی مسابقات روز پنجشنبه ۱۸ دی از ساعت ۱۵ الی ۱۷ انجام می شود.